Több tízmilliós ígéretet tett a kórházi dolgozóknak a kormány

Hetvenötmillió forinttal támogatja a kormány a Magyar Kórházszövetség kórházi dolgozók egészségfejlesztését szolgáló programját – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Az államtitkár elmondta: fontos a kórházakban dolgozó orvosok, ápolók egészségének megőrzése. Magyarországon egy OECD-felmérés szerint az egészségben eltöltött évek száma 63, ami megfelel az EU átlagának, és a Magyarországon várható élettartam is egyre jobban közelít az uniós átlaghoz.

A program a kórházi dolgozók egészségmegőrzését, továbbképzését, egészséges táplálkozását, dohányzásuk visszaszorítását szolgálja, továbbá kifejezi az egészségügyben dolgozók megbecsülését

– ismertette Rétvári Bence.

Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: a kórházak feladata a betegek ellátása, de ehhez fontos a kórházi infrastruktúra, épületek mellett a humán erőforrások megújítása is. Ez a három éve tartó kórházi egészségmegőrzési program is hozzájárul a kórházi dolgozók egészségügyi állapotának javításához – jelezte.