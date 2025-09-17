Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Egészségügy Rétvári Bence

Több tízmilliós ígéretet tett a kórházi dolgozóknak a kormány

mfor.hu

75 milliót fordíthatnak az egészségükre.

Hetvenötmillió forinttal támogatja a kormány a Magyar Kórházszövetség kórházi dolgozók egészségfejlesztését szolgáló programját – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Az államtitkár elmondta: fontos a kórházakban dolgozó orvosok, ápolók egészségének megőrzése. Magyarországon egy OECD-felmérés szerint az egészségben eltöltött évek száma 63, ami megfelel az EU átlagának, és a Magyarországon várható élettartam is egyre jobban közelít az uniós átlaghoz.

A program a kórházi dolgozók egészségmegőrzését, továbbképzését, egészséges táplálkozását, dohányzásuk visszaszorítását szolgálja, továbbá kifejezi az egészségügyben dolgozók megbecsülését
– ismertette Rétvári Bence.

Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: a kórházak feladata a betegek ellátása, de ehhez fontos a kórházi infrastruktúra, épületek mellett a humán erőforrások megújítása is. Ez a három éve tartó kórházi egészségmegőrzési program is hozzájárul a kórházi dolgozók egészségügyi állapotának javításához – jelezte.

