Többé nem kell külön jelenteniük a kórházaknak a koronavírusos betegeket

A HVG többek közt arra volt kíváncsi, hogy pontosan milyen változásokat hozott az adatközlésben a koronavirus.gov.hu megszűnése a hazai járványkezelésben, a Nemzeti Népegészségügyi Központ a portál számára adott válaszából a következő derült ki:

az egészségügyi szolgáltatóknak a laboratóriumi vizsgálattal (Ag gyorsteszt, vagy PCR) igazolt COVID-19 fertőzötteket már nem kell külön bejelenteniük a fertőzőbeteg-jelentő rendszerbe.

A cikk szerint ugyanakkor az NNK azt is közölte, hogy a PCR és antigén gyorstesztek eredményét továbbra is rögzíteni kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT), valamint a beadott oltásokat is.

Így alakult a fertőzöttek az elmúlt héten

Az MTI ma tette közzé a múlt heti koronavírus-adatokat, e szerint az előző héten 2921 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 188 737-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. További részletek cikkünkben: