Többéves projekt indult a hólyagrák megelőzésére

Május a hólyagrák elleni figyelemfelhívás hónapja, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganatos betegségre. Magyarországon évente mintegy háromezer új esetet diagnosztizálnak, ami európai összehasonlításban is magas. A betegek háromnegyede férfi, azonban a nőket is gyakran érintheti a betegség – ismertették.

A figyelemfelhívó hónaphoz kapcsolódva indult el a BClear (Bladder Cancer Literacy for All, Hólyagrákismeret mindenkinek) elnevezésű hároméves európai együttműködés. A program célja a hólyagrákkal kapcsolatos egészségügyi ismeretek növelése, a tünetek korábbi felismerésének elősegítése és az ellátáshoz való hozzáférés javítása. Emellett a közös döntéseket is igyekeznek támogatni Európában, kísérleti jelleggel Görögországban, Magyarországon és Lengyelországban.

Idézték Nyirády Pétert, a Magyar Urológusok Társaságának elnökét, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatóját, aki kiemelte: a kezdeményezés hangsúlyt fektet a kockázati tényezők ismertetésére is. Bajory Zoltán, a társaság főtitkára, a Szegedi Tudományegyetem Urológiai Klinikájának igazgatója a közlemény szerint arra mutatott rá, hogy

a betegség különösen a 60 év feletti dohányzókat érinti, akik sokszor nem fordítanak kellő figyelmet az egészségükre.

Hiánypótló kezdeményezés

Fotó: DepositPhotos.com

Beöthe Tamás, a szervezet vezetőségi tagja, a Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet főorvosa azt közölte, a hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben diagnosztizálják. Kulcsfontosságú, hogy minél többen megismerjék a figyelmeztető jeleket. Ezért is indították el az urodoki.hu weboldalt, ahol hiteles forrásból tájékozódhatnak az érintettek.

A most kezdődő kampányban figyelemfelkeltő videókkal, „Egy csepp se! Egyszer se!” jelmondattal, ismert magyar művészek közreműködésével hangsúlyozzák, hogy a tünetek jelentkezésekor mielőbb orvoshoz kell fordulni. A kampányhoz kapcsolódva a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet urológiai osztályán június 11-én 15 órakor szűrést tartanak az 50 év feletti, erősen dohányzó betegeknek, akik ingyenes vehetnek részt ultrahang- és vizeletcsík-vizsgálaton – áll a közleményben.