Tordai Bence: „a János kórház elesett”

A bejegyzéséhez csatolt kép tanúsága szerint egy lábsérülés miatt „volt szerencsétlensége” Tordai Bence országgyűlési képíviselőnek a János kórház traumatológiai ellátását igénybe venni.

"Egy orvos fogalmazta meg tűpontosan, mi a helyzet: 'a János kórház elesett'.

Hozzátette: „Észak-budai centrumkórházként a János baleseti sebészete 700 ezer ember ellátásáért felel, vagy inkább: felelne. A nettó 5 perces vizsgálat bruttó 5 óráig tartott, és én még egy egyszerű eset voltam. Voltak ott, akik akár 12 órát is eltöltöttek a Jánosban; sérülten, betegen, étlen-szomjan, zsúfoltságban, nagyon kényelmetlen körülmények között” – írja a Párbeszéd képviselője, aki hozzáteszi, hogy ezt a részleget tavaly „sokmilliárd” forintból újították fel.

„Új János kórházra van szükség, stabilan és jól működő, színvonalas közegészségügyi ellátásra Buda és agglomerációjának lakosai számára”

- zárja bejegyzését Tordai, aki költségvetési módosító indítványt is beadott, illetve petíciót is indított e cél elérése érdekében.