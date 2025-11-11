1p

Egészségügy Budapest Egészségügy és egészségipar

Tordai Bence: „a János kórház elesett”

mfor.hu

Öt órát várt egy ötperces vizsgálatra, de ezzel még a szerencsésebbek közé sorolta magát a képviselő.

A bejegyzéséhez csatolt kép tanúsága szerint egy lábsérülés miatt „volt szerencsétlensége” Tordai Bence országgyűlési képíviselőnek a János kórház traumatológiai ellátását igénybe venni.

"Egy orvos fogalmazta meg tűpontosan, mi a helyzet: 'a János kórház elesett'.

Hozzátette: „Észak-budai centrumkórházként a János baleseti sebészete 700 ezer ember ellátásáért felel, vagy inkább: felelne. A nettó 5 perces vizsgálat bruttó 5 óráig tartott, és én még egy egyszerű eset voltam. Voltak ott, akik akár 12 órát is eltöltöttek a Jánosban; sérülten, betegen, étlen-szomjan, zsúfoltságban, nagyon kényelmetlen körülmények között” – írja a Párbeszéd képviselője, aki hozzáteszi, hogy ezt a részleget tavaly „sokmilliárd” forintból újították fel.  

Új János kórházra van szükség, stabilan és jól működő, színvonalas közegészségügyi ellátásra Buda és agglomerációjának lakosai számára”

- zárja bejegyzését Tordai, aki költségvetési módosító indítványt is beadott, illetve petíciót is indított e cél elérése érdekében.

Aggasztó összefüggést találtak a fiatalkori vastagbélrákkal kapcsolatban

Nem mindegy, hány évesek vagyunk – de nem a személyink alapján kell számolni.

Rendhagyó kezdeményezés a MOK-tól a választások előtt

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) a közelgő választási időszakban minden számottevő politikai erő számára azonos lehetőséget biztosít az egészségügyet érintő szakmai kérdések megvitatására.

Pintér Sándor: a kórházban hagyott csecsemők sorsa jövő tavaszig megoldódik

A belügyminiszter ahogy tavaly, úgy most is tartott egy előadást a Magyar Kórházszövetség konferenciáján.

Takács Péter a háziorvosok után az ápolókat sértette meg

Takács Péter a szakdolgozói kamarának írt válaszlevelében azt írta, ha az eddigi kilenc béremelés nem hozott változást a szakápolók létszámában, akkor a tizedik sem fog.

Akár kölcsönből is érdemes lehet az egészségre költeni

Mind több idős ember veszi igénybe a magánegészségügy szolgáltatásait, amelyekért azonban esetenként komoly összegeket kell kifizetni. Mit lehet tenni akkor, ha nem áll rendelkezésre ehhez a szükséges összeg? Szabad, érdemes ilyenkor hitelt felvenni? Egyáltalán, hitelezik a nyugdíjasokat a bankok? A BiztosDöntés.hu gyűjtése szerint vannak lehetőségek, de fontos a jó választás.

Nem hiszi el, melyik tej az egészségesebb

Itt a bizonyíték, hogy a magasabb zsírtartalmú tej miért egészségesebb.

Kunetz Zsombor: Vészhelyzetbe került az egyik legfontosabb sürgősségi centrum (frissítve)

Több orvos ott hagyta a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat, így Buda egyik legnagyobb sürgősségi centruma nem felel meg még a legalacsonyabb progresszivitású ellátóhelynek sem.

Új utat nyithatnak a rák kezelésében a COVID elleni mRNS vakcinák

Erről a Texas Egyetem és a Florida Egyetem immunterápiával foglalkozó kutatói számoltak be.

Minden, amit a legújabb Covid-szörnyről, a Frankensteinről tudni lehet

Már csak ez hiányzott: szörnyről nevezték el a Covid legújabb mutánsát. Van-e okunk annyira félni tőle, amennyire rettegtek a horrortörténelem leghíresebb lényétől? Mary Shelley 1818-as alapművét egyébként Göncz Árpád fordította le 1977-ben.

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

