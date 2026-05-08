Történelmi lehetőséget lát az egészségügyben – ezért lemond az országos kórházi főigazgató

Csütörtökön lemondott posztjáról Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója.

„ Lemondásom oka egyszerű: a hatályos jogi környezetben az országos kórház-főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. Május 9-ét követően mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változik. Úgy gondolom etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszem, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt mihamarabb megbízza feladatának ellátásával”

- írta az OKFŐ oldalán közzétett posztjában.

A 2024 január 1-jével kinevezett Révész szerint az elmúlt 30 hónapban ő és munkatársai az államigazgatás által meghatározott keretek között, de ezeket „mindvégig feszegetve” dolgoztak.

„A most beköszöntő kormányzati ciklusban az egészségügyi ágazat tizenhat év után ismét miniszteri szinten képviselteti magát. Ez nemcsak az állampolgárok, betegek, hanem az egészségügyi ágazat valamennyi (egészségügyi és nem egészségügyi) munkatársa számára régóta várt, történelmi jelentőségű lehetőség. A betegellátás ügye erős politikai támogatottságot kap, a lehetőségkörnyezet bővül. Ez az új keretrendszer – reményem szerint – a valódi strukturális reformok és fejlődés irányába tud hatni”

- folytatta a bejegyzését Révész, aki egy Nagy László verssorral búcsúzott:

„Műveld a csodát, ne magyarázd”

A csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben Orbán Viktor már nyugtázta is a lemondást.