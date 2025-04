Történt valami? Kórházakkal kötött együttműködést a TEK

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

A háttéranyag szerint az együttműködési megállapodások nem csupán a rendvédelmi és egészségügyi intézmények közötti operatív együttműködést erősítik, hanem a tudásmegosztás, a képzések és a közös gyakorlatok révén is hozzájárulnak a sürgősségi ellátás fejlődéséhez.

Továbbá az oktatás és a kutatás területén is szorosabbra fűzik a kapcsolatot, kiemelt figyelmet fordítva a speciális körülmények során végzett egészségügyi ellátásra, annak szervezésére és irányítására – ismertette a rektor.

Hajdu János, a TEK főigazgatója a megállapodások aláírása alkalmából elmondta, hogy munkájuk és az arra való felkészülés is nehéz, magasabb a sérülés kockázata, így a megállapodások kiemelten a védett személyek és a műveleti egységek munkája érdekében is fontosak.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a TEK több egészségügyi intézménnyel is.

