Tovább nőttek a várólisták

A lehetséges szakmapolitikai javaslatok között a legtöbben azzal értenek egyet, hogy amennyiben az állami egészségügy nem tud egy beteget rövid időn belül ellátni, akkor a társadalombiztosításnak fizetnie kellene a beteg magánegészségügyi ellátását. A szűrővizsgálatokat a többség szerint el kell juttatni a hátrányos helyzetű településekre. Valamint ingyenessé kellene tenni a választható oltásokat is. Emellett fontos lenne megemelni az ápolók fizetését, valamint állami szabadnapokkal kellene ösztönözni a szűréseken való részvételt.

A három évvel ezelőtti felméréshez hasonlóan idén is az a válaszopció került a harmadik helyre, miszerint kevés a jó színvonalú egészségügyi szakember.

De nem csak a várólisták hosszával, az egészségügyi szakemberhiánnyal, a kórházak omladozó falaival, a vállalhatatlan mosdókkal, az ügyintézés körülményességével, az egészségügyi dolgozók túlterheltségével, a diagnosztikai eszközök hiányával és a magas gyógyszerárakkal a legelégedetlenebbek a magyarok. De aggódnak a sok kórházi fertőzés és az egészségügyben dolgozók alacsony fizetése miatt is – ez derül ki a Policy Solution elemzéséből.

