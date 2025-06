Túlteljesítettek a kórházak, de ennek most nem örülnek

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Rásky arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány által biztosított pluszforrás nem lesz elengedő a tartozások rendezésére, ami azért probléma, mert évközbeni konszolidációra jelen állás szerint nincs mód.

Öröm az ürömben, hogy a kórházak adóssága márciusban még 17 milliárddal magasabb, 57 milliárd forint volt. A csökkenés annak köszönhető, hogy a kormány 150 milliárd forint pluszforrást fordít a területre, ennek megfelelően havonta 12,5 milliárd forinttal több pénz érkezik. Amelyet már tavaly beígért az illetékes tárca, de azt csak idén kezdte el folyósítani. Ráadásul ez csak részben rendezte az adósságokat: áprilisban 50 milliárd forint érkezett összesen a rendszerbe, és még ha márciusban rendkívüli módon meg is nőtt volna az adósságállomány, akkor is jóval 40 milliárd forint alatt kellene lennie a tartozások összegének.

