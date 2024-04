Úgy tűnik, a kormány becsaphatta az ápolók egy részét a béremeléssel

Tíz egészségügyi szakdolgozóból öt elégedetlen a béremelés után megkapott összeggel – idézte a Népszava a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) számait. A márciustól esedékes 20 százalékos többletet ugyanis nem mindenki kapta meg. Sőt előfordul olyan is, hogy az emelés ellenére egyáltalán nem változott valakinek a jövedelme, legfeljebb a korábbi pótlékait béresítették.

Sokan elégedetlenek

A tavaly júliusi 18 százalékos emelés után, idén márciustól átlagosan újabb 20 százalékot kaptak a szakdolgozók. A szakszervezet már korábban is sürgette, hogy a Belügyminisztérium adjon ki egy útmutatót a béremelésről a munkáltatóknak, ám ez csak a bérszámfejtések előtti utolsó pillanatokban

jutott el a kórházakhoz.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár korábban azt monda: nincs ok attól félni, hogy valakinek csak attól fog emelkedni az alapbére, hogy beépítik a pótlékokat. Márpedig ez a hiba szisztematikusan előfordul a mostani emeléseknél – mondta a napilapnak Soós Adrianna, a szakszervezet vezetője.. Vannak olyan helyek, ahol úgy tekintették, ez a béremelés, vagy annak egy része. A szakszervezet kezdeményezi az érintett munkáltatóknál a béremelés korrigálását a dolgozó javára. További problémát okozott az elszámolásokban, hogy azokon a területeken, ahová nehéz szakembert szerezni, adhattak saját hatáskörben az átlagosnál magasabb fizetést a munkaadók, ha az adott kórháznak volt erre fedezete. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) ezeket az engedélyeket nem hosszabb időre, csak egyetlen hónapra, március végéig adta ki. Az érintettek amiatt aggódnak, hogy ez azt is jelentheti, teljesen el fog tűnni ez a juttatás, ami gyakorlatilag megsemmisítené a béremelés hatását is.