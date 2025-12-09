1p

Úgy tűnik, az influenza kezdi átvenni a stafétát a Covidtól

mfor.hu

Kijöttek aNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss adatai, amelyek szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált az év 48. hetében, kivéve egy-két várost.

A részletes vizsgálati adatok alapján Veszprém továbbra is az emelkedett kategóriában szerepel, hasonlóan Budapest déli és központi részeihez, illetve olyan nagyvárosokban is, mint Pécs, Kecskemét, Debrecen, Eger, Kaposvár és Zalaegerszeg.

Ám a budapesti agglomeráció egyes mintáiban fogyatkozás látható.

Az NNGYK előrejelzése szerint a szennyvízben mért koncentrációk alapján a koronavírus-fertőzések eddigi csökkenő tendenciája a következő hetekben megállhat, vagyis stagnáló időszak következhet be.

De az influenzára is érdemes odafigyelni. az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban nőtt. A 48. héten több város mintáiban is kimutatási határ feletti értéket mértek, ami arra utal, hogy a vírus terjedése terjedése erősödik.

A szakértők szerint az influenza A esetében a következő időszakban fertőzésszám-növekedés várható.

