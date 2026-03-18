Új babamentő inkubátort adtak át Budapesten

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben új babamentő inkubátort helyeztek üzembe a Belügyminisztérium finanszírozásával. A krízishelyzetben lévő anyák számára életbevágó jelentőségű a jól hozzáférhető, egyértelműen jelzett és biztonságos babamentő rendszer.

A tapasztalatokat figyelembevéve született meg az a döntés, hogy Ia kórház jelentős betegforgalmú Üllői úti központjában is megteremtjük a lehetőséget egy új inkubátor kihelyezésére, ezzel erősítve a biztonságos ellátási lehetőségeket.

A babamentő inkubátorok létrehozásának célja éppen az, hogy megmentsék az újszülöttek életét azokban a rendkívül nehéz, sokszor kétségbeejtő élethelyzetekben, amikor az édesanya vagy a család úgy érzi, nem tudja vállalni a gyermek nevelését.

Magyarországon 1996-ban a Schöpf-Mérei Kórháznál helyeztek el először inkubátort ebből a célból nyilvános helyen, majd annak megszűnése után 2009 óta a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai Gyermekkórházában működő babamentő inkubátor nyújt biztonságos menedéket a gyermekek számára.

Az átadáson Dr. Nagy Anikó főigazgató arról beszélt, hogy a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet mindent megtesz azért, hogy az összes újszülött esélyt kapjon az életre, és minden gyermek a lehető leggyorsabban jusson megfelelő ellátáshoz, a krízishelyzetbe került édesanyák is tudják: nincsenek egyedül, a legnehezebb pillanatokban is van hová fordulniuk, van humánus és biztonságos segítség. Mint fogalmazott:

„Mindkét babamentő inkubátorunk biztonságos és anonim lehetőséget biztosít az édesanyák számára az újszülöttek elhelyezésére. Az elmúlt években 17 kisbabát bíztak ránk, volt köztük frissen született és többnapos csecsemő is. Többségük felöltöztetve, a hajnali órákban került az inkubátorba.”

Dr. Bognár Zsolt, a Sürgősségi Betegellátó Centrum osztályvezető főorvosa hangsúlyozta: „Az új babamentő inkubátor az intézmény Üllői úti oldalán egy védettebb helyen található, melynek közelében este nincs betegforgalom. Az édesanyák számára megnyugtató és diszkrét megoldást biztosítunk, az újszülött elhelyezése anonim módon, fűtött, biztonságos környezetben történik. Miután az édesanya behelyezte gyermekét az inkubátorba és elbúcsúzott gyermekétől, egy csengő megnyomásával jelezheti, hogy kollégáink mehetnek a babáért. A hangjelzés a Sürgősségi Betegellátó Centrum kollégáihoz érkezik, akik kellő közelségben vannak ahhoz, hogy azonnal megkezdhessék az ellátását.”