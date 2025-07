Új bizonyíték: felnőttkorban is képződnek idegsejtek az agyban

Felnőttkorban is képes új idegsejteket létrehozni az emberi agy memóriaközpontja – erre talált most meggyőző bizonyítékot egy svéd kutatócsoport. A Daily Science idézte a Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a hippokampuszban, amely a tanulásért, emlékezetért és az érzelmek szabályozásáért felelős agyterület, a neuronok képződése (neurogenezis) még időskorban is folytatódik.

A Karolinska Intézet kutatói már 2013-ban kimutatták, hogy felnőttek hippokampuszában is születnek új sejtek, de a kiinduló őssejtek jelenlétét eddig nem sikerült igazolni.

„Most sikerült azonosítanunk ezeket a sejtek eredetét, ami megerősíti, hogy az idegsejtek képződése a felnőtt agyban valóban zajlik” – mondta Jonas Frisén professzor, a kutatás vezetője.

A kutatók 0 és 78 év közötti emberek agyszöveteit vizsgálták több biobank mintáiból. Többek közt egysejt-szintű génaktivitás-mérést, áramlási citometriát és gépi tanulást alkalmaztak, hogy feltérképezzék a fejlődési szakaszokat az őssejtektől az osztódó éretlen neuronokig. Két további technikával azt is megmutatták, hogy ezek a sejtek a hippokampusz egy meghatározott részében, a dentate gyrusban helyezkednek el.

A kutatás szerint a felnőttkori idegsejtképződés kiinduló sejtjei hasonlítanak más emlősökéihez, de az aktív génekben vannak különbségek, és egyénenként is nagy eltérések mutatkoznak.

„Ez fontos új darabja a kirakósnak, amely segít megérteni, hogyan változik az emberi agy az élet során” – hangsúlyozta Frisén, hozzátéve, hogy a felfedezés új regeneratív kezelések alapja lehet neurodegeneratív és pszichiátriai betegségekben.