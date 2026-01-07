4p
Új „Házi patika kisokos” indult

Új online tájékoztató oldalt indított a Tudatos Gyógyszerhasználat Egyesület (TuGYE). A Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával megvalósult projekt közérthetően, hiteles forrásból gyűjti össze a felelős gyógyszerhasználattal, a biztonságos otthoni gyógyszertárolással és a gyógyszerhulladék szakszerű kezelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A TuGYE reprezentatív kutatása szerint a magyar lakosság 96 százaléka tart otthon gyógyszert – átlagosan 1,4 cipősdoboznyi mennyiséget –, és a gyógyszereket tárolók kétharmada csupán évente vagy még ritkábban nézi át, selejtezi a készleteket.

A kutatás rávilágított arra is, hogy háromból egy válaszadó (38 százalék) nem tudja pontosan, melyik gyógyszer mire való az otthon tároltak közül, és a megkérdezettek több mint negyede vett már be lejárt készítményt.

Bár az elmúlt években csökkent a véletlen gyógyszermérgezések száma, évente továbbra is mintegy 500 esetet jelentenek, amelyeknek a fele a 0–14 éves korosztályt érinti. Mindez azt mutatja, hogy a felelős gyógyszerhasználat témája rendkívül aktuális, mégis kevés hiteles forrás áll a lakosság rendelkezésére.

„Kerületi egyesületként azt tapasztaljuk, hogy a Hegyvidék lakóinak fontos az egészséges életmód és a környezet védelme. Kötelességünk, hogy a helyes gyógyszerkezelésről praktikus, azonnal alkalmazható tanácsokkal segítsünk minél több embert, hiszen ezzel nemcsak a saját magunk és a családunk egészségét védjük, hanem a közvetlen környezetünket is” – hangsúlyozta dr. Rádics Gergely, a Tudatos Gyógyszerhasználat Egyesület társalapítója.

A TuGYE szakértői szerint jelentős az igény a használt injekciós tűk megfelelő kezelésével kapcsolatos tájékoztatásra is. A tűgyűjtőpontok gyakran nehezen érhetők el, emiatt sokan a kommunális hulladékba dobják ezt a veszélyes hulladékot. Az egyesület ezért országos TűTérképet hozott létre, amely segít megtalálni a lakosság számára könnyen elérhető gyűjtőhelyeket, illetve részletes útmutatást ad arról is, hogyan kezeljük biztonságosan a háztartásban keletkező gyógyszer- és injekcióstű-hulladékot.

A lejárt gyógyszereknek nem a háztartásban van a helyük
A lejárt gyógyszereknek nem a háztartásban van a helyük
Fotó: DepositPhotos.com

A TuGYE szakértői elmondták: a nem megfelelő helyre kidobott gyógyszerek és gyógyszermaradványok a hulladéklerakókon keresztül a talajvízbe kerülhetnek, illetve a szennyvízrendszeren át a felszíni vizekbe jutva károsítják az élővilágot.

A helytelen gyógyszerhulladék-kezelés környezetkárosító hatásait tudományos kutatások támasztják alá. Egy 2019-es vizsgálat például 69 különböző gyógyszerhatóanyagot mutatott ki a Balaton vizében. Bár ezek mennyisége az emberre nem jelent közvetlen veszélyt, a vízi élőlényekre – például halakra, csigákra – hatással lehetnek.

„A gyógyszerek visszagyűjtő rendszere komoly biztonsági és környezetvédelmi szerepet tölt be. A patikákban a gyógyszerész szakemberek egyrészt azért dolgoznak, hogy a betegek a megfelelő készítményekhez jussanak, másrészt azt is biztosítják, hogy a lejárt vagy veszélyes gyógyszereket a megfelelő módon és helyen ártalmatlanítsák” – fogalmazott Lukácsné dr. Fodor Enikő, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke.

A most elindított Házi patika kisokos aloldal széles körű útmutatást nyújt a lakosságnak. Bemutatja, hogyan állítsuk össze a biztonságos és praktikus házi patikát, milyen készítményeket tartsunk otthon akut és krónikus betegségek esetére, mire figyeljünk a tárolásuk során, illetve hogyan előzhetjük meg a véletlen gyógyszermérgezéseket, és mikor szükséges selejtezni az otthoni készleteket.

A kisokos ugyancsak kitér az étrend-kiegészítők és az orvostechnikai eszközök helyes kezelésére, valamint arra is, miért fontos, hogy egészségügyi tanácsért minden esetben gyógyszerészhez vagy orvoshoz forduljunk.

A TuGYE a téma iránti érzékenyítésben kulcsszerepet játszó szakemberek tájékoztatására is nagy hangsúlyt fektet. A kisokos része két külön útmutató; az egyik pedagógusoknak, a másik egészségügyi szakembereknek készült, és segítenek abban, hogy az oktatási intézményekben és a rendelőkben is megfelelő támogatás álljon rendelkezésre a megelőzéshez.

A TuGYE hosszú távú célja egy olyan átfogó és közösségépítő program megvalósítása, amelyben a lakosság hiteles forrásból tájékozódhat az egészség- és környezetvédelmi kérdésekről, és amely hozzájárul a gyógyszerhulladék mennyiségének a csökkentéséhez, valamint a fenntarthatóbb jövő kialakításához.

