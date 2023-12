Új kutatás: a kávé nagyon hatékony a Covid ellen, csak nem mindegy, mikor és mennyit iszunk

A világ egyik legnépszerűbb italaként a kávé a tudományos kutatásoknak is egyik kedvelt témája, fogyasztásának jótékony vagy éppen káros hatásairól rendszeresen jelennek meg újabb és újabb tanulmányok.

Közben a világ szép csendben egy újabb Covid-hullámot él át. (Van olyan olvasónk, akinek a környezetében jelenleg nincs egyetlen teszttel igazolt Covid-fertőzött, illetve jópáran olyanok, akik enyhébb tünetekkel, teszt nélkül vészelik át valószínűleg ezt a betegséget?) Az emlékeztető oltások hatékonysága az egyre újabb variánsokkal szemben kérdéses, rengetegen pedig fel sem veszik ezeket.

Egy csésze kávé oltás mellé?

Ennek fényében különösen izgalmas lenne a hír, hogy egy olyan egyszerű és hétköznapi dolog, mint a kávéfogyasztás is segíthet megelőzni a Covid-fertőzést. Erre korábban is utaltak jelek, egy korábbi brit vizsgálat például arra jutott, hogy a rendszeres kávéfogyasztók, azaz a napi legalább egy csésze fekete nedűt megivók nagyjából 10 százalékkal kisebb eséllyel fertőződnek meg a vírussal, mint a kávét nem fogyasztók.

Ez azonban csak egy adat volt, ráadásul nem sokat mondott el arról, mi is okozza ezt a jelenséget. Elképzelhető lett volna, hogy valójában az ok-okozati összefüggés nem a kávéivás és a Covid-kockázat csökkenése között áll fenn, hanem mondjuk a kávé valamilyen egyéb hatása, esetleg megszokott kiegészítője, például a tej vagy tejszín, esetleg a cukor fogyasztása között.

A Cell & Bioscience című folyóiratban megjelent tanulmányában egy kutatócsoport ezeket az eshetőségeket is igyekezett kizárni, miközben arra keresték a választ, milyen hatásmechanizmus állhat a kávé Covid-megelőző hatása mögött.

Ennek érdekében először laboratóriumi körülmények között vizsgáltak emberi sejteket, és arra jutottak, hogy a Covidot okozó SARS-CoV-2 vírusok „jelentősen” nehezebben jutnak be a sejtekbe, amennyiben azokat 6 mg/ml (a főzéshez felhasznált őrölt kávé és a víz aránya) kávét tartalmazó folyadékkal kezelik. A gátló hatás 60-81-százalékos volt. Ezután próbát tettek instant kávéval is, ebben az esetben 1 mg/ml kávékivonattal, és hasonló, sőt még valamivel jobb eredményre jutottak, ugyanis a hatást ezúttal 70-96 százalékra mérték.

Nagyon fontos eredmény volt az is, hogy a fertőzés elleni hatékonyság nem fügött attól, a vírus melyik mutációjával próbálkoztak, a kávé fertőzésgátló hatása a mostanában túlnyomórészt fertőző Omikron-variánssal szemben is fennállt.

Kíváncsiak voltak arra is, hogy a különböző, kávéhoz használatos adalékok, mint például a tej vagy a cukor befolyásolják-e a mutatott hatást, de a válasz nemleges lett, sőt a koffeinmentes kávé is ugyanilyen hatást ért el, tehát a kávé fő hatóanyaga sem befolyásolja a Covid-megelőző hatást.

A különböző kávék és a fertőzés hatékonyságának különböző összefüggései. Forrás: Cell & Bioscience

A hatásmechanizmus megértéséhez már biológusnak kellene lenni, de a dolognak a vírus tüskefehérjéje és a sejtek ACE2 receptora között létrejövő kapcsolat gátlásához van köze, és fontos szerepet játszanak benne a kávéban található fenolszármazékok, elsősorban a klorongénsav és az izoklorogénsav.

Hatóránként fogyasztva a leghatékonyabb

További kísérletképpen a kutatók azt is megállapították, hogy a kávéfogyasztó emberek vérszéruma (vérsejteket nem tartalmazó vérplazmája) szintén gátló hatással rendelkezik a SARS-CoV-2 vírusok behatolására a sejtekben, tehát a hatás feltehetően az emberi szervezetben is működik. Ebből a kísérletből az is kiderült, hogy az elfogyasztott kávé mennyisége számít a gátló hatás kifejtésében, a legalább két csészével fogyasztók esetében jóval magasabb volt, mint a csak egy csészét ivók körében.

Mindegy, hogy őrölt vagy instant, sőt koffeinmentes vagy sem, a lényeg az egyéb hatóanyagokban van. Fotó: Pixabay

A kutatók eredményeik alapján azt a kijelentést teszik, hogy a kávéfogyasztás képes lehet megakadályozni a szervezetben jelen lévő SARS-CoV-2 vírusokat abban, hogy fertőzést okozzanak. A hatás a kávé megivása utáni 6 órában igazán erős, ezért a kutatók azt javasolják, hogy nagyjából hat óránként igyon valaki kávét, amennyiben Covid-megelőző célzattal tenné ezt (este persze érdemesebb koffeinmentes változatot inni, szerencsére a koffeintartalomnak nincs köze a kávénak e jótékony hatásához). Javaslatuk szerint érdemes lenne a megelőzésre vonatkozó ajánlások közé is felvenni a „stratégiai” kávéfogyasztást, mert az Omikron-variánsok sok mutációja miatt más védekezési módok esetleg veszíthetnek hatékonyságukból.