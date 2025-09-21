Új őrület: már az intim testrészeinket is illatosíthatjuk

Idén év elején a Sure dezodormárka Angliában piacra dobott egy terméket, amelyet – nem elírás! – mellek, lábfejek és herék – illatosítására kínálnak. „Bárhol is van szükség rá, a Sure Whole Body dezodor segíthet” – hirdette a szigetország játékos tévéreklámja.

A hónaljtól eltérő testrészekre szánt dezodorok egészen 2018-ig nem igazán voltak divatosak. Mindaddig, amíg egy amerikai szülész-nőgyógyász meg nem alkotta a Lume Whole Body Deodorant-ot, miután több páciense aggódott a „deréktól lefelé” érezhető szagok miatt. Ez a bizonyos, hosszú órákat garantáló testpermet, krém, és törlőkendő forma igen sokrétű: „rejtőző hajlatokra, köldökre, hátsóra, szeméremtestekre, lábfejekre és egyéb területekre” alkalmazható. A termék weboldalán több mint 200 000 ötcsillagos értékelés található – és most a mainstream dezodormárkák is követik a példáját – írja a The Guardian.

Júliusban a Lynx is piacra dobta a saját „alsótest spray-jét”. S ha lehet hinni a meglehetősen szürreális reklámnak, olyan finom illatú, hogy az emberek odahajolnak az intim testrészekhez.

Az elmúlt két évben a Dove, az Old Spice és a Secret is piacra dobott teljes testet célzó dezodorokat. Aztán ott van az AKT, az a dezodorbalzsam, amely a párizsi olimpia alatt együttműködött a brit evezős csapattal, és amelyet elsősorban természetes dezodorként (egy másik felfelé ívelő kozmetikai termékként) dicsérnek, s amelyet úgy promotálnak, hogy „tetőtől talpig” alkalmazható.

A fogyasztói kutatások kimutatták, hogy a dezodorok kategóriájában „az egyik legfontosabb igény” a frissesség, ezért fejlesztették ki a teljes testre ható terméket.

Szükség van rá, vagy csak lehúzás?

De vajon szükségünk van-e erre? Legtöbben eddig csak a hónaljra alkalmazott dezodorokat használtuk.

„Ez nem olyasmi, amit a fogyasztók akarnak, inkább, amit a fogyasztókra rákényszerítenek” – véli a Guardian szépség rovatának vezetője.

Michelle Spear, a bristoli egyetem anatómiaprofesszora szerint az emberek többségének semmi szüksége a teljes testre ható dezodorokra: „Az emberi test izzadásra van tervezve, és legtöbb esetben ez egészséges és normális” – mondja.

A testszag az izzadság és a bőr felszínén található baktériumok miatt alakul ki, amelyek a bőr természetes mikrobiomjának része, és segítenek a fertőzések leküzdésében, valamint az immunválasz szabályozásában. Két fő verejtékmirigyünk van: az egész testünkön megtalálható ekrin mirigyek, amelyek vizes verejtéket termelnek és segítenek a test hűtésében. A másik az apokrin mirigyek. Ezek valóban okozhatnak kellemetlen szagokat, mivel sűrűbb váladékot választanak ki, és a baktériumok lebomlásával szagokat hoznak létre – de ezek a hónaljban és az ágyékban koncentrálódnak.

Többféle formában is kapható: dezodor, krém, törlőkendő

Fotó: Amazon

„Ezért van az, hogy a dezodorok általában a hónaljra irányulnak, nem az egész testre” – magyarázza Spear, aki szerint ennek ellenére semmi veszélyes nincs a teljes testre ható dezodorokban, „ha az utasításoknak megfelelően használják”. Ugyanis többségük az izzadásgátlókban használt magas alumíniumsó-koncentrációk nélkül készülnek, mert túl erősek lennének a test vékonyabb vagy érzékenyebb bőrű területein. Az ekcémás vagy érzékeny bőrű embereknek azonban óvatosnak kell lenniük, mindig bőrpróbát kell végezniük, mielőtt alkalmazzák.

Spear rámutat, hogy ezek a termékek egyrészt nem olcsók (az áruk 20-tól 50 dollárba, azaz jelenlegi árfolyamon 6640-től 16 600 forintig terjednek – a szerk.), másrészt senkinek sem szabad úgy éreznie, hogy tisztátalan, ha nem használja őket. Ha valaki rendszeresen mos kezet, hónaljdezodort vagy izzadásgátlót használ, ám továbbra is testszaggal küzd, az egy kivizsgálandó egészségügyi állapotra utalhat, amit ki kell vizsgálni, ahelyett, hogy egy teljes testre ható dezodorral elfedné.

A közösségi média szerepe itt is óriási

A londoni bőrgyógyász, Noman Mohamed egyetért azzal, hogy az egész testre ható dezodor „nem szükséges, mivel nem büdösödünk mindenhol”. De, mint mondja, fokozott az érdeklődés a termék iránt a közösségi médiában, ami szerinte az „öngondoskodás” fellendülésének és a személyes higiéniára fordított fokozott figyelemnek a része, s ez különösen a Covid-19 világjárvány után vált hangsúlyossá.

„A vállalatok rákaptak arra, hogy megadják az embereknek, amit akarnak, és közben szép profitot termeljenek” – tette hozzá az orvos.

Mohamed úgy gondolja, hogy mivel a testszagról való beszélgetés ma már kevésbé „tabu”, több párbeszéd folyik a közösségi platformokon az ezzel kapcsolatos szorongásokról – ezzel teret teremtve a vállalatoknak, hogy egy termékkel „megoldják” ezeket az aggodalmakat. Minden bizonnyal az ilyen csevegések megugrása vezetett az egyre hosszabb védelemmel rendelkező dezodorok és izzadásgátlók kifejlesztéséhez, amelyek közül sok ma már 72 órás, sőt, 100 órás szagmentességet hirdetnek.

Spear figyelmeztet, hogy egy olyan termék használata, amely napokig elfedi a szagokat, „nem helyettesíti a mosakodást, irritációt vagy a bőr mikrobiomjának felborulását okozhatja, ha az emberek a szokásos higiénia helyett erre hagyatkoznak”.

Vegyes fogadtatás

A közösségi médiában mégis vegyes fogadtatásban részesültek az egész testre ható dezodorok – írja a The Guardian. Egyesek „marketingfogásként” értékelik, mások szerint pedig gyökeresen megváltoztatták a „mellizzadás” vagy a menopauza tüneteit. Van, aki arról posztolt, hogy hasznosnak találta a méheltávolítása előtti időszakban, amikor folyamatosan menstruációs betétet kellett viselnie.

A szakemberek szerint bizonyos helyzetekben valóban jók lehetnek az egész testre ható dezodorok, például a meleg éghajlaton élőknek vagy a hiperhidrózisban (túlzott izzadásban) szenvedők számára.

„Annak ellenére, hogy nem feltétlenül van szükségünk ezekre az új termékekre, a dezodorpiac bővülése a nemi szervünk higiéniájára és szépségére helyezi a hangsúlyt” – teszi hozzá DeFino. A szerzőt sokan nevetségesnek tartották, amikor 2023 végén azzal a szépségtrend jóslattal állt elő, hogy előre fognak törni a vaginális és anális kozmetikumok. „Az iparág bebizonyította, hogy igazam van” – tette hozzá DeFino, és szerinte ezek a kategóriák az elmúlt években jelentősen megnőttek, „leginkább a teljes testre ható dezodor balzsamok, spray-k és törlőkendők terén”.

Teljes kontroll a test felett

Úgy tűnik, hogy a „kontroll” a teljes testre ható és tartós dezodorok fő vonzereje. A Sure teljes testre ható termékeit hirdető influenszerei közül többen is a „Fobo” – „a testszagtól való félelem” – kifejezést használják. Persze könnyen lehet, hogy maga a márka találta ezt ki, nem pedig olyasmi, amit az emberek őszintén mondanak. De ez nem jelenti azt, hogy a mögötte rejlő érzés nem igaz: a Lenor öblítőmárka által 2019-ben végzett kutatás szerint a megkérdezett 2000 brit felnőtt 30 százaléka társaságban attól félt, hogy rossz szaga van.

Az ilyen szorongásokat csak fokozza a közösségi média, nyomást gyakorolva arra, hogy tökéletesen ápoltak és gondozottak legyünk, amit mindenhol hirdetnek. Az algoritmusok azt akarják, hogy aggódjunk az illatunk miatt, ahogyan a kinézetünk miatt is – mert akkor több terméket fogunk vásárolni. A nagy nyomású marketing ellenére azonban nem árt tudnunk, hogy lehetséges frissnek maradni teljes testre ható termékek nélkül is. Ahogy Spear hangsúlyozza: „A legtöbb ember jól boldogul a hagyományos hónaljdezodorokkal és az alapvető higiéniai gyakorlatok betartásával is.”