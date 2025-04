Új szelek fújnak: megjelentek az orvos-influenszerek

Abban mindhárom szakértő egyetértett az egészségértésről szóló beszélgetésben, hogy Magyarország egészségi állapota nem nevezhető jónak. Hazánk nemrégiben kijött rákprofilja például rávilágít arra, hogy a daganatos megbetegedések legfontosabb okai között még mindig ott van a dohányzás, a mozgásszegény életmód és az alkoholfogyasztás.

„Az egyénnek sokkal nagyobb a felelőssége a saját egészségét illetően, mint azt sokan gondolják. Sokan fejben tudják, mit kellene csinálniuk, mégsem történik aztán semmi. Ezért van teendő bőven, amikor az emberek egészségértéséről beszélünk” – jelentette ki Szalóki Katalin, az AIPM igazgatója.

Dr. Pilling János szerint ebben nem az emberek meggyőzésére kell törekedni, itt együttműködés kell. „Az utóbbi időben történt egy szemléletváltás. A betegeknek újra és újra elmondtuk, hogy például szokjanak le a dohányzásról, de ezzel több probléma is van. Hiszen ezt mindenki tudja, mégsem teszi. Ennek pedig az az oka, hogy az információ önmagában már nem elegendő, már motivációra van szükségük. Erre jó a motivációs interjú a pácienssel, ami igen fontos változás az orvosi kommunikációban. Ezzel maga a beteg mond ki fontos dolgokat, ami a leszokásához vezethet” – magyarázta a hallgatóságnak a pszichiáter az új szemléletváltás lényegét.

Balról jobbra: Dr. Torzsa Péter háziorvos, Dr. Pilling János pszichiáter és Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója

Fotó: Klasszis Média/Dala Gábor

A szakértő beszélt más módszerekről is, például az úgynevezett „vonalzótechnikáról” is, amivel érvelésre késztetik a pácienst, vagy a viselkedésváltozás modelljéről, ami azt mutatja meg, hogy egy valódi életmódváltás milyen hosszú ideig tarthat, mire a gondolattól eljut valaki a megvalósításig.

Azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy bár Semmelweis Egyetemen 1993-ban vezették be az orvosi kommunikációt, de azóta is csak mindössze féléves kötelező tantárgy. Ezért nagyon jónak tatja, hogy most új vizsgát vezetnek be a diplomaadás előtt, amelynek egyik feltétele épp a szituációs helyzetekben használt orvosi kommunikáció. Ugyanakkor az egyetemről kikerülve nincs továbbképzésük az orvosoknak, pedig az is fontos lenne.

Kulcsszerepben a háziorvosok

Hol máshol, mint az alapellátásban lehet leginkább elérni a betegeket, sokszor innen indulhat ki a legtöbb változás. Bár jelenleg több, mint 900 betöltetlen háziorvosi praxis van, a lakosságnak rengeteg segítségre lenne szüksége.

„Több programot kidolgoztunk, van képzésünk a családorvosoknak, vagy a legújabb, a Mozgás receptre programunk. Ehhez licence képesítést is szeretnénk adni, a kérésünk már az államtitkárság asztalán van. De a praxisközösségek is sokat tudnak adni az embereknek, ahol több orvos áll össze, itt fontos lenne, ha minél több helyen pszichológusok is csatlakoznának. Viszont igen fontos előrelépés volt a Semmelweis Help applikáció kifejlesztése” – mondja Dr. Torzsa Péter családorvos.

Az applikáció a gyerekmodullal indult, de már elkészült a felnőttmodul is – amiről még mindig kevesen tudnak. Az applikációba elég a tüneteket, vagy a vérnyomás adatokat, esetleg a cukorszintet beírni, és a páciens már olvashatja is, hogy állapota mennyire súlyos, hogy kit keressen fel és milyen kezelések állnak rendelkezésre. A Semmelweis Egyetemnek egyébként sok oktató kisfilmje is van a honlapján, ami szintén hasznos a lakosság edukációjában.

Orvos-influenszerek szerepe

„A tudományos kommunikációnak rendkívül nagy szerepe van, amit egyre több orvos-influenszer alkalmaz is. Látható, hogy egyesek milyen jól szólítják meg az embereket. Hiszen itt van egy generációváltás, a fiatalabb kollégák jóval aktívabbak és jobban értik, milyen üzeneteket juttassanak el a magyar lakosságnak. Már csak azért is fontos, mert példának okáért elhízásban is elöl járnak a magyarok, Málta után a másodikok vagyunk a sorban Európában” – mutatott rá Szalóki Katalin az orvosi kommunikáció egy másik vetületére.

A pszichiáter arra hívta fel a figyelmet, hogy valóban van egy generációváltás, ugyanakkor olyan kommunikációs zajban élünk, hogy nehéz a hiteles hangokat megkülönböztetni a hiteltelenektől.

Pilling doktor jónak tartja, hogy egyre több háziorvosnak van már Facebook-oldala, ahol ismereteket közölnek, vagy a kórházak is egyre többször saját közösségi oldalukon, esetleg a honlapjukon folytatnak edukációt – ezek mindig több emberhez eljutnak, mint a személyes beszélgetések. Kiemelte azt is, hogy az Egészségértés Díjat egyszer egy olyan patika nyerte, amely egy remek kis Youtube-videót tett ki, és nagy sikere lett.

„De a legjobb lenne, ha egy központi állami egészségügyi információs oldal létrejönne, ahol mindenről olvashatnának a betegek, Angliában például van már ilyen” – tette hozzá Dr. Pilling János.

A háziorvos szerint valóban vannak döccenők a kommunikációban, például a vastagbélrákszűrés program jelenleg is folyik az országban, mégsem hallunk róla. Egységesen kellenének az egészségügyi kampányokat meghirdetni, mert biztosan sikeresebbek lennének, mint ha egyedül veszik fel a harcot.

Már a gyerekkorban el kell kezdeni az egészségértést

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója szerint a magyarok nemcsak a szűrőprogramokban, de a vakcináció terén is el vannak maradva, pedig az is prevenciónak számít.

Pilling doktor szerint emellett a Covid óta fellángolt oltásellenesség is nagy probléma, aminek a hátterében nem mindig összeesküvés elméletek állnak, hanem vallási okok, tűfóbia, vagy a mellékhatásoktól való félelem – ilyenkor is fontos az elbeszélgetés a páciensekkel.

Abban is mindhárom szakértő egyetértett, hogy az egészségértést már a gyerekkorban kell elkezdeni.

Pilling doktor kiemelte még, hogy a szülőket, azaz a felnőtt lakosságot is igen fontos edukálni, mert ők adnak mintákat a gyerekeknek. Már csak azért is, mert az iskolai tananyagokban jóval nagyobb hangsúlyt kéne kapniuk az egészséggel kapcsolatos ismereteknek, hogy a jövő generációja már tudatosabban álljon hozzá saját egészségi állapotát illetően.