Új szelek kezdtek el fújni a magyar gyógyszeriparban is

Hosszú, mintegy két és fél éves várakozás után jelent meg 2026. április 17-én az a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással, azaz állami finanszírozással. Ez kiemelten fontos a betegek szempontjából: az új gyógyszerekhez való hozzáférés új esélyeket jelent.

A mostani döntéssel korábban kezelhetetlen, vagy kevésbé eredményesen kezelhető betegségek gyógyítására szolgáló terápiák kerülnek be az államilag támogatott ellátásba.  A korszerű terápiák révén a betegek esélyt kapnak a jobb életminőségben eltöltött, hosszabb életre és ez nemcsak a betegek és családtagjaik, hanem a társadalom egésze és a nemzetgazdaság számára is mérhető előnyt jelent – áll az AIPM (Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete) közleményében.

Ezen új gyógyszerek elérhetővé válása egyben felzárkózást is jelent: a magyar betegek végre hozzáférhetnek számos olyan modern terápiához, amelyek a környező országokban már korábban is elérhetők voltak.

Fontos a kiszámíthatóság és a rendszeresség

„Minden új hatóanyag befogadása a reményt és a gyógyulás lehetőségét jelenti a magyar betegek számára, ezért az innováció támogatása közös társadalmi érdekünk. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a technológiai fejlődés gyorsasága és a nemzetközi gyakorlat is azt diktálja: a mostanihoz hasonló lépésnek nem eseti, hosszú évek után történő egyszeri eseménynek, hanem egy kiszámítható, jogszabályilag rögzített és rendszeres folyamat részeinek kell lenniük. A rendszeresség és kiszámíthatóság a garancia arra, hogy a tudomány legújabb eredményei ne elvont ígéretek maradjanak, hanem az új gyógyszereken keresztül ténylegesen is eljussanak a betegekhez.

A gyógyszeripari képviselők bíznak az új egészségügyi miniszterben
Bízunk abban, hogy az új egészségpolitikai kormányzat Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével nyitott lesz a közös gondolkodásra annak érdekében, hogy az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés tovább javulhasson a magyar betegek számára, hiszen még a mostani döntés után is számos új terápia vár befogadásra” mondta Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója.

„A mostani döntés kiemelten fontos, hiszen az Európai Unió átlagához képest is jelentősen lassabban jutnak a magyarok hozzá az új terápiákhoz – pedig az időben elérhető, modern kezelések akár életeket is menthetnek. Éppen ezért lényeges, hogy a következő hónapokban ez a folyamat folytatódjon, és ne torpanjon meg. Bízunk benne, hogy az új egészségügyi minisztérium elkötelezettségével és a közös szakmai gondolkodás megerősödésével az új terápiák a jövőben nem évek, hanem hónapok alatt válhatnak elérhetővé a magyar betegek számára” – tette hozzá az igazgató.

Kiemelte, a mostani döntés előkészítésén mind a Belügyminisztérium képviselői és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) munkatársai, mind a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségipari miniszteri biztosa, a Miniszterelnökség betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa nagyon sokat dolgoztak, ezt a munkát pedig megelőzte és kiegészítette az AIPM tagvállalataiban végzett komoly munka.

„Fontos lenne, hogy a következő hónapokban ez a folyamat ne álljon meg: az új egészségügyi minisztérium elkötelezettsége mellett bízunk benne, hogy az új terápiák nem évek, hanem hónapok alatt válnak majd elérhetővé a magyar betegek számára. Ebben segíthet a NEAK ezirányú hatásköreinek kiszélesítése és a jogszabályalkotási kényszer minimalizálása, amelyre az új szakmai döntéshozatal felállításával lehetőség nyílik” – emelte ki.

Új út nyílt meg a betegek előtt

A szakmai párbeszédek során az ágazati szereplők egyetértenek abban, hogy a kiszámíthatóság nemcsak a betegek esélyegyenlőségét növeli, hanem a költségvetés tervezhetőségét és az ország versenyképességét is javítja. Egy rendszeres, kiszámítható és következetes befogadási rendszer csökkenti a befektetői bizonytalanságot, ösztönzi a hazai kutatás-fejlesztési aktivitást, stabil együttműködési keretet teremt az állam és az ipar között és ami a legfontosabb, esélyt ad a magyar betegeknek a gyógyuláshoz, a jobb életminőséghez és a családok terheinek csökkentéséhez.

A mostani bejelentés egy fontos és üdvözlendő lépés a helyes irányba. Dr. Szalóki Katalin hozzátette: A célunk továbbra is az, hogy a magyar egészségügyi ökoszisztéma minden szereplője közösen dolgozzon egy olyan környezet kialakításán, ahol a legmodernebb terápiákhoz való hozzáférés folyamatos, rendszeres, gyors és kiszámítható, biztosítva ezzel a magyar betegek számára az esélyegyenlőséget és a magas színvonalú ellátást.

 

 

Eljött a rákkezelés új korszaka

