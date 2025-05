Új támadást indított a Covid

A jelenlegi adatok alapján nincs bizonyíték arra, hogy az új variáns súlyosabb megbetegedést okozna. A fertőzés tünetei megegyeznek a már ismert Covid-tünetekkel: torokfájás, kimerültség, láz, köhögés, izomfájdalom és orrdugulás. Ritkább esetekben előfordulhat hányinger, hasmenés, valamint a szag- és ízérzékelés változása is.

Az új variáns terjedési üteme aggasztó mértékben gyorsul. Míg márciusban a világszerte regisztrált Covid-fertőzések mindössze 2,5 százalékáért volt felelős, áprilisra ez az arány már meghaladta a 10 százalékot. Különösen súlyos a helyzet Ausztráliában, ahol a téli időszak kezdete további teret nyit a járvány terjedésének – írja a The Conversation .

Az NB.1.8.1 nevű Covid-variáns, amelyet először 2025 januárjában azonosítottak, fokozott figyelmet kapott a tudományos közösségtől. A szakértők megfigyelései szerint ez a változat könnyebben terjed, és képes áttörni a vakcinák vagy korábbi fertőzések által kialakított védelmet is. Az Egészségügyi Világszervezet már megfigyelés alá helyezte a variánst, mivel globális terjedése felgyorsult, és a korábbi változatoktól jelentősen eltérő jellemzőket mutat.

Egy új Covid-variáns, az NB.1.8.1 terjed világszerte, amely a korábbi immunitás ellenére is képes fertőzni, és az Egészségügyi Világszervezet megfigyelés alatt tartja a gyors terjedése miatt.

