Új vezetés az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületénél

„Az egyesület továbbra is nyitott minden olyan intézménnyel való együttműködésre, amely hozzájárulhat Magyarország egészségügyi helyzetének javításához. Az AIPM továbbra is aktív és elkötelezett tagja kíván maradni az egészségügyi ökoszisztémának, folytatva együttműködését a magyar orvosi egyetemekkel, betegszervezetekkel, gyógyszerészeti egyesületekkel és a gyógyszeripar más szereplőivel”, áll a közleményben.

„Azonban a munka itt nem áll meg, a magyar betegek új gyógyszerekhez való rendszerszintű hozzáférésének biztosítása továbbra is kiemelt prioritás. Az AIPM szerint az egészség, mint alapvető érték elismerése, valamint a humántőkébe és az innovációba történő befektetés a kormányzati politikák szerves részét kell, hogy képezze”, teszik hozzá.

Az egyesület szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kormány 2024 decemberében megszüntette a gyógyszeripari szereplőkre kivetett extraprofitadót.

„Az újonnan kinevezett elnökkel és megújult igazgatósággal az AIPM továbbra is elkötelezett küldetése iránt. Az iparág továbbra is az együttműködést és a nyílt párbeszédet helyezi előtérbe az innováció és a fejlődés érdekében”, olvasható a közleményben.

