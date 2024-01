Újabb dráma az egészségügyben, földbe állt a Szent János Kórház

Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy földbe állt az Észak-budai Szent János Centrum Kórház a II- kerületi ellátás tekintetében biztosan, de úgy egyébként is - tette közzé Dr. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő a Facebook-oldalán.

Karácsony előtt a III. Belgyógyászat a Kardiológia jelentette be, hogy nem tudja ellátni a II. kerületi betegeket, most a Gasztroenterológia, az Endokrinológia és anyagcsere Osztály, valamint a Neurológia állt le a II. kerület számára teljesen, valamint ezen kívül Neurológia még az I. az Endokrinológia a XII. XXII. kerületek számára is.

Nem tudja ellátni a János Kórház a Stroke ügyeleti feladatait, és a gyomor-bélrendszeri vérző betegek akut ellátását sem az érintett kerületekben.

A reform sikeres, csak a betegek nem élik túl? Fotó: Facebook

A belgyógyászati és a neurológiai ellátás kiesésével Kunetz szerint a János Kórház nemhogy centrumkórháznak, de kórháznak sem nevezhető.

Szerinte a háttérben valószínűleg a bérnővéri rendszer kiirtása szerepel, amely a jelek szerint megfelelő hatásvizsgálat és kockázatbecslés nélkül történt - ahogy az egészségügyi szakértő fogalmaz - a szokásos primitív, bumfordi módon.

Kunetz szerint külön érdekessége a dolognak, hogy az Excel-táblák bajnoka, Takács Péter egészségügyi államtitkár éppen abban a Szent János Kórházban volt főigazgató is, amely most így leáll. Főigazgatóként pedig, ismernie kellett volna azt, hogy az általa irányított intézmény milyen mértékű bérnővéri szolgáltatást vesz igénybe, ennek megszüntetése mennyire veszélyeztetheti az ellátást.

Úgy tűnik, ezek a szempontok nem, így a vérző, vagy Stroke-os betegek életének megmentése sem fontos, csak a ködös elképzelések minden áron átverése számít - írja az egészségügyi szakértő.

Rámutatva, a Szent János Kórház főigazgatója továbbra is helyén van, ahogyan az államtitkár is.

Kunetz szerint azt is érdemes végiggondolni, hogy ha ez a helyzet Budapesten, akkor mi lehet a helyzet a megyei intézményeknél, vagy a kisebb kórházakban. A reform sikeres, csak a betegek nem élik túl! - zárja Facebook-bejegyzését.

Dr. Kunetz Zsombor is a vendége volt a Klasszis Média Lapcsoport rendezvényének, a Klasszis Klubnak, a vele folytatott beszélgetést itt tekintheti meg, illetve vissza: