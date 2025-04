Újabb érdekes jelentést adott ki az Állami Számvevőszék

Ennek elmulasztása esetén, vagy ha elfogadhatatlan intézkedési tervet küldenek, az Állami Számvevőszék elnöke jogi lépéseket tehet. Például a kórházigazgatóval szemben büntető- vagy fegyelmi eljárást indíthat, vagy az intézményt megillető támogatások és juttatások folyósítását, és/vagy a személyi jövedelemadó 1 százalékából való felajánlások felfüggesztését kezdeményezheti. De a jelentés nem tett említést arról, hogy bárhol is szükség lett volna erre.

A Hatvani Kórháznál azonban a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés is hibákba ütközött, a Dél-pesti Kórház pedig nem rendelkezett az irányítói jogkört gyakorló egészségügyi intézmény előzetes jóváhagyását igazoló dokumentummal.

Nyolc kórháznál (a Ceglédi Kórháznál, a Dél-pesti Kórháznál, a Honvédkórháznál, a Győri Kórháznál, a Karcagi Kórháznál, a Kistarcsai Kórháznál, az OKPI-nél, a Soproni Kórháznál, a Váci Kórháznál) a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, a kiadás elszámolása, a pénzügyi ellenjegyzés és az utalványozás is megfelelő volt.

Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a Honvédkórház és a Karcagi Kórház a határozatlan időtartamú kötelezettségvállalásra vonatkozó belügyminiszteri jóváhagyással sem rendelkezett.

Így az árubeszerzés értéke itt is a havi díj 48-szorosa lett (nettó 1 287 750 752 forint), ami meghaladta az uniós közbeszerzési értékhatárt (a nettó 84 609 850 forintot).

Hasonló hibába esett a Honvédkórház is, amely 2024 januárjától szállítási szerződést kötött laboratóriumi diagnosztikai vegyszerek beszerzésére – de közbeszerzési eljárás nélkül.

Két kórháznál akadt gond a közbeszerzés nélküli szerződésekkel. A Győri Kórház 2019-ben 1 éves vállalkozási szerződést kötött mosodai szolgáltatásra, majd többször is módosította, ám mindjárt az első számú módosítását 2020. augusztus 14-én közbeszerzési eljárás nélkül kötötte meg. Sőt, ez még keretösszeget sem tartalmazott, így a jogszabályok értelmében a szolgáltatás becsült értéke négy évnél hosszabb időre szóló szerződés esetén, a havi ellenszolgáltatás 48-szorosa lett.

A Honvédkórháznál viszont a kötelezettségvállalás és a teljesítésigazolás, valamint a pénzügyi ellenjegyzés sem volt megfelelő. A Kistarcsai Kórházban a pénzügyi ellenjegyzéssel volt baj, és az ellenőrzés terén is szabálytalanságokat tártak fel.

Nyolc kórháznál (a Ceglédi Kórháznál, a Dél-pesti Kórháznál, a Győri Kórháznál, a Hatvani Kórháznál, a Karcagi Kórháznál, az OKPI-nél, a Soproni Kórháznál, a Váci Kórháznál) a kötelezettségvállalás és a teljesítésigazolás, valamint a kiadás elszámolása, a pénzügyi ellenjegyzés és az utalványozás is szabályos volt.

