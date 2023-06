Újabb katasztrófa közeleg az egészségügyben

Több védőnő is a pályaelhagyáson gondolkozik a 11. kerületben, ha az állam átveszi a védőnői ellátást, van, aki már be is adta a felmondását – erről beszélt az egyik kerületi védőnő a az RTL Híradójának. A július 1-jétől életbe lépő szerződésüket még nem is látták, azt sem tudják, mennyit fognak keresni. A kerülettől plusz juttatásokat kapnak, a polgármester szerint az állam ezeket nem fogja megadni. A Belügyminisztérium azt közölte, a védőnők többsége együttműködő.

Ki marad? Fotó: Depositphotos

A védőnők nem tudják, az új munkáltató biztosítja-e nekik a megfelelő feltételeket, vagy mennyi lesz a fizetésük.

Az új szerződés sajnos hátrányosan is érintheti a védőnőket. Több kolléganőről van tudomásom, akik nem szeretnék aláírni ezt a szerződést, ők pályaelhagyók lesznek, holott Magyarországon jelenleg is elég nagy a védőnőhiány – mondta Juhász Bianka.

„Most a házi gyermekorvosok maradnak az önkormányzatnál, a védőnők átkerülnek a kórházhoz, egy olyan kórházhoz, aminek gyermekgyógyászata például nincs” – mondta László Imre.

Kapcsolódó cikk Elveszi az állam a védőnőket az önkormányzatoktól Csak döntés van, a konkrét megállapodás azonban még késik.

A Belügyminisztériumtól a Híradónak azt írták, a védőnők meghatározó része együttműködő és érti a változtatás előnyeit.

Szerintük a védőnők az eltérő adottságokkal rendelkező önkormányzatoktól szakmai irányítás alá kerülnek, így ők is számíthatnak az egészségügyi szakdolgozók 18 százalékos béremelésére. Hozzátették, a védőnők ugyanott dolgoznak majd, mint eddig.