Újabb országok keményítenek be: vajon ez elég lesz a Kínából érkező koronavírus-járvány megállítására?

Korábban Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Dél-Korea és az Egyesült Államok is szigorított a beutazási követelményeken a Kínából érkező látogatók esetében.

Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter elmondta, hogy a Kínából érkezőktől a jövőben legalább egy negatív antigén gyorstesztet várnak, ha be akarnak lépni Németországba. Egyelőre nem tudni, hogy az új szabályozás mikor lép életbe. Lauterbach jelezte: a német óvintézkedések követik az európai ajánlást, így szúrópróbaszerű ellenőrzésekre és a szennyvíz monitorozására is lehet számítani. Utóbbit a nemzetközi járatok legfőbb csomópontjának számító frankfurti repülőtéren már be is vezették - közölte egy egészségügyi szóvivő.

Ausztria hasonló ellenőrzéseket jelentett be a Kínából érkező járatok esetében a jövő héttől.

Svédországban szombattól három hétig negatív teszt bemutatására kötelezik a Kínából érkezőket. A stockholmi hatóságok leszögezték: az óvintézkedések nem vonatkoznak a tizenkét év alattiakra és a svéd állampolgárokra.

Kapcsolódó cikk Vajon útját lehet állni a Kínából érkező újabb koronavírus-járványnak? Javaslatok már vannak az uniós tagállamoknak, de egyelőre nem kötelezik maszkhordásra, tesztelésre a Kínából beérkezőket.

A belga hatóságok már szerdán bejelentették, hogy a Kínából érkező utasok csak a repülőút megkezdése előtt legfeljebb 48 órával elvégzett, negatív eredményű koronavírus-teszttel szállhatnak fel a Belgiumba tartó járatokra. Emellett szombattól a szennyvizet is elemezni fogják az ázsiai országból induló járatokon.

(MTI)