Újabb szülészetet zár be a kormány?

Bezárhat a szekszárdi szülészet, annyira kevés az orvos - tudta meg az ATV Híradó. Az atv.hu cikke szerint most is csak két állandó nyugdíjas orvos látja el az osztály betegeit, illetve más megyékből járnak át ügyelni az orvosok túlóraként. A lap idézi Magyar Péter egyik fórumán elhangzottakat: a Tisza Párt alelnöke beszélt arról, hogy a mohácsi után most a szekszárdi szülészet bezárására kerülhet sor.

Lehet, hogy még inkább időben el kell indulnia annak, aki kórházban szeretne szülni.

Fotó: Depositphotos

Az ATV Híradó riportjából kiderül: a helyiek már tudják, de nem akarják elhinni, hogy 2024-ben egy családbarát kormány alatt egy vármegyei jogú városban előfordulhat az, hogy nem lesz hol szülniük a kismamáknak. A műsorban arról is beszámoltak, hogy a súlyos orvoshiány ellenére a kormánypárt azt is kilátásba helyezte, hogy új szülészeti szárnyat építenek hamarosan a városban pályázati pénzből. A kórház nem válaszolt a műsor megkeresésére, ahogy a térség fideszes országgyűlési képviselői sem.

Nemrég arról számoltunk be: leállt a szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg ellátás Keszthelyen is: