Újabb terhet raknak a háziorvosok nyakába?

Az iskolai orvosi igazolások rendszerének megváltoztatásáról is dönt hamarosan az Országgyűlés, szerdán a parlament elé is kerül, de nem biztos, hogy ennek a háziorvosok is örülni fognak - írja a Népszava.

A házi gyermekorvosok évek óta küzdenek azért, hogy végre megszabaduljanak az iskolai igazolásoktól. Öt éve még petíciót is indítottak a megszüntetésükért, mondván, a tényleges betegellátástól von el értékes időt ez a feladat, miután a rendelés 30-40 százaléka erről szól.

Ennek ellenére tavaly szeptembertől még tovább szigorodott a rendszer. Az új szabály szerint a betegség miatti óvodai-iskolai hiányzást a szülő már nem, csak az orvos igazolhatja.

Nem biztos, hogy ezzel könnyebb lesz a háziorvosok dolga

Arról, hogy a témában valamiféle változtatásra készül a kormány, február közepén utalt egy sajtó-háttérbeszélgetésen Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Mint akkor mondta: az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és a Kréta rendszer összekötése vethetne véget az iskolai igazolások kiadásának. Szerinte a két online rendszer összekötésével elérhető lenne, hogy a pedagógusok a saját informatikai rendszerükben láthatnák a kiadott orvosi igazolást, és az adott betegség becsült gyógyulási idejét.

A jogalkotók elé most kerülő módosítás összekötné az EESZT-t a Kréta rendszerrel. Ha ez megtörténik, akkor a szülő kérésére az orvos elektronikusan is továbbíthatja a gyerekek betegségéről, illetve a testnevelés óra alóli felmentésről szóló igazolást.

"Ez nem old meg semmit, újabb plusz adminisztrációs teher" – reagált a javaslatra Póta György házi gyermekorvos a lapnak, aki szerint a tervezetben jelzett módosítás kifejezetten időrabló, és nehezíti az orvosok dolgát.

Olyan, mint a most bevezetett járóbeteg időpontfoglalási rendszer, annyi időbe telik ugyanis megnyitni és regisztrálni benne a beteget, hogy azalatt akár négy pácienst is el lehetne látni.

Az igazolások adminisztrációjának könnyítését szerinte az jelentené, ha nem kellene az orvosnak vizsgálatot végeznie olyan esetekben, amikor a szülő is el tudja dönteni, hogy a gyereke mehet-e iskolába.

"A mi eredeti javaslatunk az volt, hogy csak a betegség meglétének tényét vezessük fel az E-térbe, hogy a tanár felé igazolja, a gyerek orvosi okból van otthon és nem azért, mert lóg" - fogalmazott a gyermekorvos.