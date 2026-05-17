2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Újabb világjárvány fenyeget? Legalábbis vészhelyzetet hirdetett a WHO

mfor.hu

Afrikai kórság miatt hozott meg drasztikus intézkedést a világszervezet.

Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította a az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Ituri tartományban kitört Ebola-járványt .

A BBC jelentése nyomán a 24.hu portál azt írja: eddig mintegy 246 gyanús esetet és 80 halálesetet jelentettek a járvány részeként, amely a WHO szerint nem felel meg a pandémiás vészhelyzet kritériumainak.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz figyelmeztetett, hogy jelenleg „jelentős bizonytalanságok” vannak a fertőzöttek valós számát és a járvány földrajzi kiterjedését illetően.

A szervezet közlése szerint a mostani Ebola-változatot a Bundibugyo-vírus okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina. A világszervezet 2020 elején hirdetett nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet, akkor a Covid vírus miatt.

Határokon túl is terjed

Azt írták, hogy mostanáig nyolc laboratóriumilag igazolt fertőzöttet azonosítottak, emellett további gyanús eseteket és haláleseteket jelentettek három egészségügyi körzetből, köztük Buniából, Ituri tartomány fővárosából, valamint Mongwalu és Rwampara aranybányászvárosaiból.

A globális egészségügyi szervezet hozzátette, hogy a vírus már a Kongói Demokratikus Köztársaság határain túlra is átterjedt: a szomszédos Ugandában két igazolt esetet jelentettek. Az ugandai hatóságok közölték, hogy egy 59 éves férfi, aki csütörtökön meghalt, pozitív tesztet produkált. A Kongói Demokratikus Köztársasággal határos országokat a további terjedés szempontjából magas kockázatúnak tartják a népességmozgás, a kereskedelem és az utazások miatt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Veszélyes TikTok trendek terjednek a bőrrák elleni védelemről

Egy csaknem húszezer magyarországi bőrrákszűrés adatain alapuló, közelmúltban publikált elemzés szerint az atípusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szoláriumhasználat a bőrrák, ezen belül is a melanoma fontos kockázati tényezői – hangsúlyozták a Magyar Dermatológiai Társulat (MDT) vezetői egy mai sajtótájékoztatón. A szakemberek szerint az is aggasztó, hogy a közösségi médiában egyre nagyobb számban terjednek félrevezető vagy kifejezetten veszélyes „napozási”, „barnulási” és „bőrápolási” tanácsok. Az idei Euromelanoma kampány ezért a „Bullshit – Marhaság!” üzenettel hívja fel a figyelmet a hiteles egészségügyi információk jelentőségére, és a tudatos UV-védelemre.

Elképesztő, mi derült ki az EgészségAblakról egy új elemzésből

Kovácsy Zsombor egészségügyi jogász friss elemzése szerint továbbra is extrém eltérések vannak az ellátáshoz való hozzáférésben. 

Az Orvostechnikai Szövetség felajánlotta szakmai segítségét az új kormánynak

Tisztújító közgyűlést tartott az Orvostechnikai Szövetség, és kialakította szakmai álláspontját az új kormány felé.

Nincs ok aggódni a koronavírus miatt az adatok szerint

Nincs ok aggódni a koronavírus miatt az adatok szerint

Stagnál az örökítőanyag mennyisége.

Súlyos ápolóhiányra figyelmeztet a Független Egészségügyi Szakszervezet

Az ápolóhiány már a betegbiztonságot veszélyezteti – a KSH adatai szerint. 

Magyar Orvosi Kamara: „A megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt”

Magyar Orvosi Kamara: „A megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt”

Lépéseket jelentett be a MOK.

Hegedűs Zsolt Takács Péternek: „Ön az egészségügy Menczer Tamása”

Bemutatkozott Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt, beszédében sok mindent érintett.

Kiderült: hatalmas név segíti tanácsadóként Hegedűs Zsoltot

Hegedűs Zsolt hétfőn a parlamenti bizottsági meghallgatásán bejelentette: Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe.

Kell aggódni a hantavírus miatt? Megszólaltak a pécsi virológusok

Emberről emberre is terjedhet.

Történelmi lehetőséget lát az egészségügyben – ezért lemond az országos kórházi főigazgató

Történelmi lehetőséget lát az egészségügyben – ezért lemond az országos kórházi főigazgató

Ezt a lépést véli etikusnak.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG