Újabb világjárvány fenyeget? Legalábbis vészhelyzetet hirdetett a WHO

Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította a az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Ituri tartományban kitört Ebola-járványt .

A BBC jelentése nyomán a 24.hu portál azt írja: eddig mintegy 246 gyanús esetet és 80 halálesetet jelentettek a járvány részeként, amely a WHO szerint nem felel meg a pandémiás vészhelyzet kritériumainak.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz figyelmeztetett, hogy jelenleg „jelentős bizonytalanságok” vannak a fertőzöttek valós számát és a járvány földrajzi kiterjedését illetően.

A szervezet közlése szerint a mostani Ebola-változatot a Bundibugyo-vírus okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina. A világszervezet 2020 elején hirdetett nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet, akkor a Covid vírus miatt.

Határokon túl is terjed

Azt írták, hogy mostanáig nyolc laboratóriumilag igazolt fertőzöttet azonosítottak, emellett további gyanús eseteket és haláleseteket jelentettek három egészségügyi körzetből, köztük Buniából, Ituri tartomány fővárosából, valamint Mongwalu és Rwampara aranybányászvárosaiból.

A globális egészségügyi szervezet hozzátette, hogy a vírus már a Kongói Demokratikus Köztársaság határain túlra is átterjedt: a szomszédos Ugandában két igazolt esetet jelentettek. Az ugandai hatóságok közölték, hogy egy 59 éves férfi, aki csütörtökön meghalt, pozitív tesztet produkált. A Kongói Demokratikus Köztársasággal határos országokat a további terjedés szempontjából magas kockázatúnak tartják a népességmozgás, a kereskedelem és az utazások miatt.