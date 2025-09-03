Újra itt a Nyugat-nílusi vírus – főleg férfiakat vesz célba

A népegészségügyi központ (NNGYK) jelentése szerint idén már öt megbetegedést regisztráltak, és a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a szúnyoginvázió miatt a helyzet tovább romolhat.

A Nyugat-nílusi vírus újabb betegeknél jelent meg Magyarországon, a kórokozó súlyos idegrendszeri tüneteket is okozhat. A népegészségügyi központ legfrissebb jelentése szerint idén már öt esetet regisztráltak, és a veszély elsősorban az idősebb korosztályt fenyegeti.

A legfrissebb adatok szerint főleg az idősebbekre jelent veszélyt. Az eddigi betegek átlagéletkora 68 év, és közülük négyen is férfiak. A legutóbbi héten pedig három újabb esetet regisztráltak: egy 58 éves Heves vármegyei, egy 75 éves Pest vármegyei és egy 85 éves budapesti férfit vittek kórházba, miután mindegyiküknek idegrendszeri problémái lettek.

A Nyugat-nílusi vírus egy szúnyogok által terjedő betegség, amely gyakran tünetmentes. Az esetek nagy részében enyhe panaszokkal – például lázzal, fejfájással, izomfájdalommal – jár. Azonban minden ötödik fertőzöttnél komolyabb problémák léphetnek fel, a legsúlyosabb esetekben pedig agyhártyagyulladás vagy agyvelőgyulladás alakulhat ki.

Legjobb, ha nem találkozik az ember tigrisszúnyogokkal

Fotó: Depositphotos

Tipikus tünetei lehetnek:

magas láz

erős fejfájás

izom- és ízületi fájdalom

hányinger, hányás

zavartság, szédülés

súlyos esetben bénulás vagy eszméletvesztés

Bár a betegség ritkán végzetes, az idősebbeknél és a krónikus betegek körében komoly szövődményekhez vezethet.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vírus évről évre felüti a fejét Magyarországon, ezért fontos a lakosság tájékoztatása. Hajdú-Biharban ugyan nem találtak Nyugat-nílusi fertőzést, de több más betegség – például campylobacter, rotavírus és hepatitisz – jelenlétét igen.