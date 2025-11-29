2p
Vacognak az egyik budapesti kórházban

Több osztályról hazaküldték a betegeket, kabátban rendelnek az orvosok az Irgalmasrendi Kórházban.

Második hete nem működik a fűtés a Budai Irgalmasrendi Kórház több épületében, a kórház dolgozói szerint az ambulancián 16 fok van, az orvosok kabátban rendelnek, a nőgyógyászat mosdójában hét fok van - írja a 444.

A lap szerint már most úgy tudni, hogy jövő héten sem lesz fűtés, az intézmény vezetése több osztályon is azt kérte a dolgozóktól, hogy inkább vegyék ki a maradék szabadnapjaikat.

A 24.hu már hétfőn azt írta, hogy napok óta nincs fűtés a kórház Árpád fejedelem úti épületében, az intézmény főigazgatója azt mondta, hogy a hibát már megtalálták, cserélik a korrodálódott csöveket, és a helyzet remélhetőleg hamarosan rendeződik, de ez azóta sem történt meg.

Fotó: ittlakunk.hu

Az új hírek szerint azonban a probléma több épületet is érint. A fűtés nélkül maradt ambulancián az orvosok most egész nap kabátban rendelnek, és a betegek is így várakoznak a folyosón, a fekvőbeteg-ellátás pedig több osztályon szinte teljesen megszűnt.

Múlt pénteken elkezdték hazaküldeni a betegeket a kórház több osztályáról is. A krónikus osztályról ezt nem lehetett megtenni, onnan ezért máshová helyezték el a többnyire rossz állapotú betegeket. 

Egy orvos a 444-nek úgy fogalmazott: „Az összesen több mint nyolcvan ággyal működő két reuma és két rehab osztályon már csak négy-öt fekvőbeteg maradt, a többieket elküldték. Sok izületi beteg van itt, őket a hideg különösen rosszul érintené. Vannak halasztható fizioterápiás kezelések, de rossz állapotú fekvőbetegek is voltak. Az immunbetegeknél különösen fontos lehet, hogy időben hozzájussanak a citosztatikus kezelésekhez.”

Egy dolgozó azt is mondta: „Azt már tudjuk, hogy fűtés a jövő héten sem várható, szerdán pedig jött egy köremail arról, hogy aki tudja, inkább vegye ki a még bent lévő szabadságát. Ez alapján ebben az évben már kevesebb orvos lesz az érintett osztályokon, pedig a szakdolgozóhiány már korábban is nagy volt, ami már helyenként nehezítette az ellátást.”

