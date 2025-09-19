Vadonatúj Covid-variáns a láthatáron: a Nimbus után jön a Stratus

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) igazgatója szerint a szeptemberi iskolakezdés igencsak kedvez a különböző légúti fertőzéseknek, valamint a koronavírus új variánsának terjedésének. Magyarországon jelenleg a koronavírus Nimbus variánsa dominál, amely az egészséges embereknél nem okoz problémát, de az idősebbeknél, valamint a krónikus megbetegedésben szenvedőknél okozhat súlyosabb tüneteket.

Az NNGYK vizsgálatai szerint a szennyvízben enyhén emelkedik a koronavírus örökítőanyagának a koncentrációja, s ez azt vetíti előre, hogy a következő hetekben a vírusfertőzés következtében a megbetegedések száma tovább emelkedhet.

Ugyanakkor az Egyesült Államokban már berobbant, de már Európába is betette a lábát. Az Egyesült Királyságban nemrég jelent meg az új, jellegzetes tünetekkel járó Covid-variáns, az XFG törzs, más néven a Stratus, ami villámgyorsan terjed a szigetországban.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már jelezte is a vírus „gyors térhódítását”, s arra figyelmeztetett, hogy hamarosan ez lesz a domináns variáns a világon.

Nimbus után Stratus

Fotó: Pixabay

Az Egyesült Királyságban már rohamtempóban fertőz

Dr. Michael Head, a Southamptoni Egyetem vezető kutatója arra figyelmeztet, hogy az új törzs egy „kellemetlen újdonságot” is hozhat magával. Bár az új Covid-variáns a betegség súlyosságát tekintve hasonlónak tűnik más, nemrég megjelent törzsekhez, a szokásos Covid-indikátorok, mint az íz- vagy szaglászavar mellett tovább emeli a tétet.

Más variánsokkal ellentétben a Stratus bizonyos mutációkat tartalmaz a tüskefehérjében, amelyek segíthetnek elkerülni a korábbi fertőzések vagy oltások során kialakult antitesteket.

Ennek ellenére fontos megemlíteni, hogy a Stratus a betegségek, kórházi kezelések vagy halálesetek tekintetében nem tűnik rosszabbnak a korábbi Omikron variánsoknál, és szerencsére az engedélyezett oltások továbbra is hatékonyak e feltörekvő törzzsel szemben.

„A Stratus variáns egyik legfeltűnőbb tünete a rekedtség és a borotvapenge-szerű fájdalom, amelyhez érdes vagy karcos hang társul. Bár a tünetek eltérően és személyenként változhatnak, a Stratus tünetei általában enyhék vagy közepesen súlyosak” – magyarázza a kutató.

A GISAID, a különféle törzseket figyelő világszintű program szerint drámai mértékben megugrott a Stratus fertőzések száma. Az összes vizsgált minta 22,7 százaléka bizonyult pozitívnak a Stratusra, ami 7,4 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest.

Az Egyesült Államokban már tombol

Az Egyesült Államokat már leterítette a Stratus, amely berobbantotta a nyár végi Covid-hullámot. A Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) legfrissebb adatai szerint a Covid-19 vírus aktivitásának szintje a szennyvízben országosan „magasnak” tekinthető.

A CDC szerint legalább 18 államban jelentettek „nagyon magas” Covid-szintet a szennyvízmintákban. A gócpontok közé tartozik Kalifornia, Florida, Indiana, Észak-Karolina, Texas és Utah. Az esetszámok növekedése egybeesik azzal, hogy egyre nagyobb a zűrzavar azzal kapcsolatban, ki kaphatja meg Amerikában a frissített Covid-19 oltásokat idén ősszel..

A Stratust először márciusban észlelték az Egyesült Államokban, de több hónapba telt, mire a törzs meghaladta a Nimbus variánst. A CDC Nowcast becslései szerint május elején a Stratus az Egyesült Államokban a fertőzések kevesebb mint 3 százalékát tette ki, majd júniusban és júliusban kezdett megugrani, s végül az augusztus 30-ig tartó négyhetes időszakban a Covid-esetek 78 százalékát tette ki. A szeptemberi állapot szerint pedig a szennyvízminták mintegy 80 százalékáért a Stratus felelős.

Mit lehet tudni az XFG „Stratus” változatról?

Az XFG-t először januárban észlelték Délkelet-Ázsiában. Júniusra az Egészségügyi Világszervezet a gyors globális terjedése miatt „monitorozás alatt álló variánsként” minősítette.

„A Stratus az Omikron variánsok igen nagy családjába tartozik” – mondta Dr. William Schaffner, a Vanderbilt Egyetem Orvosi Központjának fertőző betegségekkel foglalkozó professzora.

A WHO szerint az XFG két létező omikrontörzs, az LF.7 és az LP.8.1.2 hibrid változata. Ez azt jelenti, hogy az XFG e két variáns genetikai anyagának keverékét tartalmazza, ami lehetővé teszi, hogy jobban kötődjön a szervezet sejtjeihez és fertőzést okozzon.

Ezért mind a Nimbus (NB.1.18.1), mind a Stratus (XFG) fertőzőképesebbnek tűnik más variánsokhoz képest.

A WHO azonban az XFG által jelentett közegészségügyi kockázatot „alacsonynak” becsüli, és a jelenlegi adatok nem utalnak arra, hogy a Stratus súlyosabb betegséget okozna.

Van-e oltás Magyarországon jelenleg?

Magyarország idén sem vett részt az Európai Bizottság közös Covid-vakcina beszerzésében, ezért az NNGYK az év elején tőlük függetlenül összesen 4,6 milliárd forint értékben vásárolt Moderna oltóanyagot gyerekek és felnőttek számára.

Van tehát elég oltóanyag, az EESZT oldalán fel is van tüntetve, hogy a 2024/2025-ös légúti szezonban elérhető Covid-19 elleni védőoltás 6 hónapos kor felett alkalmazható, beadásáról az oltóorvos (háziorvos) dönt. 12 év alattiak esetében a Covid-19 elleni oltásra időpontfoglalás az oltásokat végző intézményekben lehetséges. Időpontot az EESZT időpontfoglaló oldalán lehet foglalni. Az időpontokról és helyszínekről az oltópontok saját weboldalán lehet tájékozódni, de az NNGYK oldalán vannak információk.