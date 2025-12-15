3p
Valami tényleg nem stimmel a kormány által kiplakátolt 2 millió forintos orvosi fizetésekkel

mfor.hu

Furcsaságok akadtak a módszertanban.

Vita akadt Takács Péter egészségügyi államtitkár és az orvosi kamara közt abban, hogy átlagosan pontosan mennyit keresnek az orvosok.

A vita alapjául szolgáló adatsort a Belügyminisztérium közadatigénylés után kiadta a Lakmusznak, a portál pedig leellenőrizte az adatokat – derült ki a 24.hu szemléjéből. Az ellenőrzés különös eredményre bukkant: a kormány az orvosi átlagkeresetet az orvosok egyharmadának fizetéséből számolta ki.

Ez a vita parázslott fel

Mint írták, a kamara szerint a magyar kormány félrevezette a lakosokat azzal, hogy óriásplakátokon hirdette: havi kétmillió forint felett van az orvosi átlagbér, saját számításuk szerint ugyanis csak 1,5 millióra jön ki az átlag. Az államtitkár viszont sérelmezte, hogy a kamara „szakmaiatlanul” csak az alapilletményeket átlagolta, holott szerinte a kormány mindig az alapbéren felüli juttatásokat is tartalmazó keresetről beszélt.

A 24.hu szerint erre az orvosi kamara azzal érvelt, hogy a magasabb keresetet sokszor heti 50-60 órával érik el az orvosok. A kamara szerint a kormány emellett csupán az orvosok egyharmadával számolt, így az általuk kapott átlagkereset nem vonatkoztatható a teljes orvostársadalomra.

Az orvosok bérezése is vitás kérdés?
Az orvosok bérezése is vitás kérdés?
Fotó: Depositphotos

A cikk szerint Lakmusz közérdekű adatigényléssel kikérte azt a levelet, amit Takács Péter még májusban küldött a kamarának, benne egy nyolcoldalas melléklettel, ami a 2025. márciusi állapot szerint tartalmazza a teljes munkaidőben foglalkoztatott, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény (Eszjtv.) szerinti jogállású orvosok bruttó keresetét korcsoportos bontásban, a Magyar Államkincstár adatai alapján, e szerint

2025 márciusában bruttó 2 135 367 forint volt az orvosok bruttó havi átlagkeresete.

Az összeállítás szerint a lap az adatokból azt állapította meg, hogy a kamarának valóban igaza volt abban, hogy a kormányzati kommunikáció nem ad teljes képet: a kétmilliós átlagkeresetet megállapító számítás olyan adatsorból készült, amibe csak az orvosok nagyjából egyharmada került be. Ők viszont ugyanebből a harmadból számolták ki az 1,5 milliós átlagbért.

Mint írták, abban Takács Péternek volt igaza, hogy az orvosok átlagos fizetésének számolásakor nem csak az alapilletményt szokás nézni. A 24.hu szerint ugyanakkor az az állítás viszont nem igaz, hogy a kormányzat következetesen bruttó átlagkeresetről beszélt – két kormányzati óriásplakáton is átlagbér szerepelt, és így a kormányzati kommunikáció hozzájárult az alapbér és a kereset fogalmának összekeveréséhez.

A Lakmusz igazságtétele szerint miután a magyar orvostársadalom elöregedőben van, sokan nyugdíj mellett is dolgoznak, az ő keresetük magas, ez szintén felhúzza az átlagot. Mint írták, nincs egyszerű képlet arra, hogyan számoljuk ki az orvosok keresetét: fizetésük sok komponensből áll össze, és nagyban függ attól, mennyi ügyeletet és túlmunkát vállalnak.

