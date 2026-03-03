Válasz Online: ötezer gyógyszer támogatását szüntették meg

Akár háromszoros, drágább termékeknél akár 30 ezer forintos különbség is előfordulhat egyes patikák között bizonyos vényköteles termékek árában, írja a Válasz Online. A lap a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai alapján arra jutott, hogy 2010 óta ötezer tételnyi gyógyszer került ki a tb-finanszírozásból, pedig van, hogy két év is eltelik anélkül, hogy új, innovatív gyógyszerek kerülnének be a támogatotti körbe.

A Válasz Online szerint lopakodó, dupla áremelkedés zajlik: ha egy gyógyszert törölnek a listáról, a betegek azt érzékelik, hogy az ára megugrik, akár a többszörösére is nőhet, hiszen megszűnik az egészségbiztosító ártámogatása. De megkezdődik egy másik folyamat is: a patikák maguk döntik el, mekkora árrést használnak, azaz a biztosítottak kiadásai két irányból is megnőnek: a támogatás csökkenése és a szabad ár hatására.

