Válaszoltak Pintér Sándorék a csípőprotézis-műtétek ügyében – ők csak a betegeket védik?

A részletes szabályok azt is meghatározzák, hogy az ideiglenes akadályozó szakmai kritérium megszűnését követően a lehető legkorábban el kell végezni a műtétet, vagyis ilyen esetekben már nem kell a betegeknek újbóli várakozási idővel számolni.

A várólista protokoll a 2024 májusában megjelent és jelenleg is hatályos egészségügyi szakmai irányelv alapján készült. A túlsúly eddig is az ideiglenes műtéti ellenjavallatok között szerepelt, az új protokoll minden beteg érdekében egységes szabályozást és keretrendszert fektet le.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közreadta az Ortopédiai Szakmai Tagozat nagy tekintélyű és nemzetközi szinten is elismert orvosai által kialakított várólista protokollt, amely elsődleges célja az egyenlő hozzáférés biztosítása a betegek számára.

A sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a várólista protokollt minden esetben elismert szakorvosokból álló szakmai tagozat állítja össze – olvasható a Belügyminisztérium az MTI-nek küldött közleményében. Az ortopédiai műtéteknél a jelentős túlsúly eddig is az ideiglenes műtéti ellenjavallatok között szerepelt, éppen a beteg védelme érdekében, hiszen a jelentős túlsúly esetén négy-ötszörösre emelkedik a műtéti szövődmények gyakorisága. A műtét sürgősségéről és kockázatairól minden esetben az orvos dönt.

