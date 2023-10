Váratlanul megugrott az OTP Egészségpénztári tagok száma

Az idei év nem várt növekedést, valódi áttörést hozott az OTP Egészségpénztár számára. A tavalyi évhez képest ugrásszerűen nőtt a pénztártagok száma, idén átlépte a 350 ezer főt, valamint az év első hét hónapjában több mint 11 milliárd forintnyi befizetés érkezett az Egészségpénztárhoz, ami 29 százalékos bővülést jelent a tavalyi év ezen időszakához képest.

Mi áll a növekedés hátterében?

A számok azt mutatják, hogy a nehéz és bizonytalan gazdasági helyzet megfontoltabbá, tudatosabbá tette a fogyasztókat, így nyitottabbak lettek az olyan megoldásokra, amivel csökkenthetik a kiadásaikat. Az OTP Egészségpénztár a rendkívül széles termék és szolgáltatáspalettájával erre többféle megoldási lehetőséget is nyújt. A pénztári számla terhére többek között olyan kiadások is elszámolhatóak, mint a fogászati beavatkozások, gluténmentes élelmiszerek, nőgyógyászati, urológiai vizsgálatok, babaápolási termékek vagy éppen a lakáshitel-törlesztés. Ráadásul a tagok számos, egyedi kedvezményt is igénybe vehetnek. Az egészségszámla további előnye, hogy a pénztári befizetések után 20 százalék adó-visszatérítés igényelhető, ami évente akár 150 ezer forintot jelenthet.

A Budai Egészségközpont számai egyre jobbak. Fotó: MTI

,,Az OTP Egészségpénztár sikerének egyik záloga, a folyamatos fejlesztés, amivel biztosítjuk, hogy ügyfeleink a lehető legtöbb egészéges életmódhoz szükséges szolgáltatást vegyenek igénybe a legkedvezőbb áron, a legkevesebb adminisztrációval. Ha úgy tetszik, több egészség, kevesebb pénztár" - emelte ki Kovács Tamás Attila, az OTP EP ügyvezetője.

"Idén azt tapasztaltuk, hogy újabb trendfordulóhoz érkeztünk, és a befizetéseinknek már közel 50 százaléka érkezik digitális úton, és a rendszeres kisebb összegeket az eseti, nagyobb befizetések kezdték felváltani. Éppen ezért fektetünk nagy hangsúlyt a digitális fejlesztéseinkre, aminek köszönhetően még könnyebb lesz kihasználni a 20 százalékos adóvisszatérítést" – egészítette ki.

Az OTP Egészségpénztár kezdeményezéseivel a lakosság figyelmét szeretné felhívni a pénztári befizetésekben rejlő lehetőségekre, digitális fejlesztéseivel pedig elérhetővé tenni mindenki számára az egészséget. A legnépszerűbb szolgáltatási cél idén eddig a magánegészségügy: a szemészet, fogorvosi szolgáltatások, szülészet-nőgyógyászat és a labor. Itt a tranzakciók számában idén 27 százalékos, összegben pedig 40 százalékos a növekedés tapasztalható.

,,A Budai Egészségközpontban mi is az előzetes várakozásinkat meghaladó növekedést tapasztalunk mind a járó- mind a fekvőbeteg ellátásban, és ez minden finanszírozási formára, így az Egészségpénztáron keresztül érkező ügyfelekre is igaz. Ráadásul az EP tagsággal rendelkező kliensek kedvezményben is részesülnek. A népszerűségünk részben betudható a minimális várakozási időnek, másrészt annak, hogy legjobb szakemberekkel 45 szakterületen és három helyszínen szolgáljuk ki pácienseinket. De itt nem állunk meg, 2024-től további jelentős fejlesztéseket tervezünk, melyek a járó- és fekvőbetegellátást egyaránt érintik – tette hozzá Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont vezérigazgatója.

Az OTP Egészségpénztár által nyújtott finanszírozási háttér mellett rendkívüli szerepe jut pácienseket a gyors és minőségi szolgáltatókkal összekötő ellátásszervezőnek, aki az optimális betegutat biztosítja a nehezen kiismerhető rendszerben.

,,A Foglaljorvost.hu 2011-es alapítása óta azon dolgozik, hogy digitális platformként összekösse a magánegészségügyi szolgáltatókat és az ellátást kereső pácienseket. A piacvezető portál a jelenlegi recessziós gazdasági környezetben stagnáló magánegészségügyi szektorban is folyamatos növekedést ér el. A háztartások nehezebb jövedelmi helyzetére utal, hogy a páciensek egyre árérzékenyebbek, ezt segítendő a Foglaljorvost.hu árfigyelőt, last minute árakat és bankkártyás időpontfoglalást vezetett be " – emelte ki Straub Fanni, a Foglaljorvost.hu ügyvezető igazgatója.

Kutatások igazolják, hogy a magyarok a gyors, szakszerű és megbízható minőség miatt választják a magánegészségügyi szolgáltatásokat. Az OTP Egészségpénztár a piac egyik legnagyobb szolgáltatójával és ellátásszervezőjével azért dolgozik, hogy a legjobb szolgáltatásokat biztosítsa kedvező áron, a legnagyobb adókedvezmény igénybevételének biztosításával.