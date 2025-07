Varázslatos fogyással kecsegtetnek egyes étrend-kiegészítők – ne dőljünk be ezeknek!

A bikiniszezon berobbanásával új erőre kaptak a last minute-fogyókúrázók, akik néhány hét alatt szeretnének látványos testsúlycsökkenést elérni. Erre a célra egyesek különféle gyógynövénykivonatokat tartalmazó, nem vényköteles készítményeket választanak, amelyek gyors és könnyű fogyást ígérnek a természetes hatóanyagok egészségre gyakorolt pozitív hatását fókuszba helyezve. És amelyeket gyakran a pár hónap alatt akár tíz-tizenöt kilót is ledobó színészek, műsorvezetők, celebek reklámoznak gondosan felépített marketingkampány keretében. Így kerülhet be a köztudatba például az úgynevezett zsírblokkoló étvágykorrektort tartalmazó kapszula, vagy a testsúlycsökkentő mátrix.

Nem egyszerű „jól fogyni”

Az optimális testsúly elérése és megtartása mindenkitől más típusú és mennyiségű erőfeszítést követelhet. Egyesek minimális testmozgással és egészséges táplálkozással is évtizedekig fittek maradnak, míg másoknak rendszeres sport és szigorú diéta vagy folyamatosan kontrollált étkezés szükséges az – egészségük szempontjából – ideális testsúly megtartásához.

Az orvosok és dietetikusok évtizedek óta hangsúlyozzák a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a pihenés és a stresszmentes mindennapok fontosságát. Sokan mégis úgy döntenek, hogy fogyást serkentő készítményeket is igénybe vesznek annak érdekében, hogy felgyorsítsák a testsúlyvesztést. Ami önmagában nem probléma. De az már igen, ha ehhez nem megfelelő terméket választanak.

Csodaszerek nincsenek

„Pusztán gyógynövényekkel markáns és gyors – havi 1,5-2 kilónál nagyobb – fogyást elérni nem lehet. Egyes gyógynövények valóban fokozzák a súlyvesztés ütemét, de alkalmazásuk mellett életmódváltásra is szükség van, a két módszer együtt hat” – nyilatkozta az Mfornak Csupor Dezső szakgyógyszerész-gyógynövénykutató. E célra biztonságosan alkalmazható például a zöld kávé (pörköletlen kávébab) és zöld tea: mindkettő serkenti a sejtanyagcserét és a zsírégetést. De ilyen az étvágycsökkentő hatású, Délkelet-Ázsiában és Indiában honos Garcinia cambogia is.

Nem mindegy, hogyan és mivel fogyunk

Fotó: Depositphotos

Sok fogyókúrás céllal piacra dobott étrend-kiegészítő tartalmaz egzotikus vagy annak hangzó összetevőket, mint például a vércukor- és inzulinszint szabályozására használt banaba fa levele, az étvágycsökkentő hatású indián füge vagy az édesség

iránti vágyat csökkentő fás szárú szőlő, a Gymnema sylvestre. Ezeket csak kevesen ismerik itthon, ami marketing szempontból ideális fogás: a termékek különlegesnek, szedésük pedig tudományosan igazoltnak tűnhet a latin nevű vagy egzotikus hatóanyagoktól. Ráadásul a gyártók gyakran hivatkoznak arra, hogy a természetes összetevők, gyógynövények távoli kontinenseken, például Ázsiában vagy Afrikában végzett kutatások eredményei alapján hatásosak és biztonságosan

használhatók.

Csupor Dezső szerint azzal, hogy egy fogyókúrás céllal piacra dobott készítmény egzotikus gyógynövényeket tartalmaz, még nincs baj. „Létezik egy uniós lista arról, hogy milyen növények és hatóanyagok alkalmazhatók biztonsággal, miket tehetnek a gyártók az étrend-kiegészítőkbe. Gond akkor van, ha olyan egzotikus gyógynövény kerül ezekbe, amelynek biztonságos használatáról nincsenek európai adatok, vagyis nem tudjuk, hogy az európai populáció számára megfelelők-e” – fogalmazott a szakember.

Nem kell félni a hagyományos gyógynövényektől, de …

A súlyvesztés elősegítésére szolgáló készítmények a hatékonyság érdekében tartalmazhatnak vizelet- vagy hashajtó hatású gyógynövényeket is. Ezekkel érdemes óvatosan bánni, mert ugyan néhány nap alatt látványos, akár több kilós fogyást is el lehet

érni velük, ez az eredmény csak látszólagos. Ilyenkor ugyanis arról van szó, hogy hatásukra a szervezetből a szokásosnál erőltetettebb ütemben távozik a víz- vagy a béltartalom. „A fogyás érdekében használt hashajtás olyan ioneltéréseket

okozhat, ami idős korban például szívritmuszavarra is hajlamosíthat” – hangsúlyozta Csupor Dezső. A legtöbb legális fogyasztó hatású gyógynövény alapvetően nem okoz gondot fiatal, egészséges embereknél. Hosszú távú alkalmazásuk viszont nem ajánlott, mert nem jó, ha a sejtanyagcsere mesterségesen fokozott állapotban zajlik.

Ésszel válasszunk: nézzük meg, mi van a dobozban

Mint azt a szakember elmondta: jelzésértékű, ha valaki havi 1,5-2 kilónál többet fogy pusztán gyógynövénytartalmúnak beállított készítmény szedésével. Előfordulhat ugyanis, hogy az illegálisan hozzáadott, fogyasztó hatású gyógyszerhatóanyagot is tartalmaz, amelyet nem tüntettek fel az összetevőlistán. Ilyen lehet például az étvágycsökkentés céljából évekig alkalmazott, vényköteles fentermin. Vagy az elhízás kezelésére használt, noradrenalin- és szerotonin-szintet emelő szibutramin, ami a szedésével járó esetleges szív- és érrendszeri kockázatokat vizsgáló SCOUT- tanulmány szerint jelentősen, mintegy 16 százalékkal növelheti a szívinfarktus és a stroke kialakulásának valószínűségét. Időközben mindkét hatóanyagot kivonták a

forgalomból.

Az egészséges étrend és a rendszeres testmozgás semmi mással nem pótolható

Fotó: Depositphotos

A szakember tapasztalatai szerint a piacon időről időre felbukkannak kizárólag növényi összetételűnek mondott, hamisított fogyasztószerek is. Ezek egyik legnagyobb veszélye, hogy korábban nem tapasztalt egészségügyi hatásokat, mellékhatásokat okozhatnak a magas vérnyomástól kezdve a szívritmuszavaron át az alvászavarokig.

Mi számít megbízhatónak?

Fontos tudni, hogy az étrend-kiegészítőket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csak regisztrálja, de nem engedélyezi. Vagyis a forgalmazó bejelentése után az NNGYK bejegyzi, de forgalomba kerülés előtt nem

ellenőrzi azok biztonságosságát és hatóanyagtartalmát.

„Sok embernek hamis biztonságérzetet adhat, ha egy terméken látja az NNGYK-számot, mert azt gondolhatja, hogy mivel a hatóság ellenőrizte, nagy gond nem lehet a szedéséből” – hívta fel a figyelmet egy alapvető tévhitre Csupor Dezső. Hozzátette:

bár az étrend-kiegészítők esetében nem kötelező feltüntetni az NNGYK bejegyzési számot, a legtöbb gyártó mégis megteszi. Ami véleménye szerint hasznos, mert a fogyasztók így legalább azt le tudják ellenőrizni, hogy az adott termék be van-e jelentve. Ellenkező esetben megvan rá az esély, hogy a gyártó a hatóság látókörén kívül szeretne maradni – ami fogyasztói szempontból is aggályos.

Kapcsolódó cikk Csúnyán megjárhatja, aki ész nélkül szedi a két slágergyógyszert Csak azok szedjenek gyógyszert, akiknek muszáj.

A fogyást segítő étrend-kiegészítők piacán nem ritka az a stratégia, hogy a gyártók kidobnak egy terméket a piacra, agresszív marketingkampány segítségével eladnak belőle 5-10 ezer dobozzal, majd egyszerűen kivonják a forgalomból. A gyógynövénytartalmú fogyasztószereknél gyakori, hogy ami öt évvel ezelőtt kapható volt, az már nem létezik – említett egy erre a termékcsoportra jellemző trendet Csupor Dezső.