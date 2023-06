Varga Mihály béremelést, fejlesztést ígért az egészségügyben jövőre is

"Nem engedhető meg, hogy a magyar emberek egészségügyi ellátása külső körülményektől függjön, az ágazat további erősítése, önellátásának fokozása stratégiai érdek"

– jelentette ki Varga Mihály a Budapesti Szent Margit Kórház Margit-napi ünnepségén a minisztérium lapunkhoz eljuttatott sajtóközleménye szerint. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a kormány háborús időkben is elkötelezett az egészségügy fejlesztése mellett, ennek megfelelően a 2024-es költségvetésben több mint 3200 milliárd forintot szán egészségügyi célokra.

Elég lesz a béremelés az ápolók pályán tartására? Jó kérdés. Fotó: Depositphtotos

A kormány azt szeretné elérni, hogy a jövőben a globális láncok megszakadása esetén is biztosítható legyen a hazai egészségügyi ellátás – hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta: ezért indítottuk el a járvány kitörését követően az Egészségipari Támogatási Programot, amelynek célja a hazai gyártóhelyek számának és kapacitásának növelése.

"A program eredményes, a beruházásokkal Magyarország önellátóvá vált többek között az orvosi maszkok gyártásában, a védőfelszerelések és a kórházi gumikesztyűk előállításában is"

– szögezte le a tárcavezető.

Varga Mihály a jövő évi költségvetés egészségügyet érintő forrásairól szólva elmondta: az idei évinél 420 milliárd forinttal többet fordít a kormány az ágazatra 2024-ben, a baloldali kormány utolsó költségvetéséhez képest pedig több mint 2000 milliárd forinttal többet. A jövő évi költségvetés mintegy 200 milliárd forintos fedezetet tartalmaz az állami, az egyházi és az egyetemi intézmények ápolóinak jövő évi béremelésére, miután idén júliustól is 18 százalékkal emelkedik az ápolók bére.

A miniszter azt is hozzátette, hogy emelkednek a gyógyszertámogatásra, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, vagy akár a mentőjárművek beszerzésére fordítható források. Ezenfelül a 2024-es források lehetővé teszik a már megkezdett, egészségügyi ellátást javító intézkedések további finanszírozását, a tervezett fejlesztéseket és bővítéseket is.

Varga Mihály kiemelte: a kormány a kezdetektől fontosnak tartja a hazai egészségügy fejlesztését, a 2010-es kormányváltás után az egészségügyben dolgozók megbecsülése és az infrastrukturális háttér megújítása terén évtizedes mulasztásokat kellett pótolni. A tárcavezető arra is kitért, hogy a Budapesti Szent Margit Kórházban az elmúlt évek során számos fejlesztésre került sor. Megújultak a kórház terei, elindult a Mozgásrehabilitációs Osztály, korszerű CT-, MRI- és digitális röntgen-gépeket szereztek be, valamint a tüdőszűrő és mammográfiás eszközpark is megújult. Az épület tetején kiépült napelem-parknak az energiaárak megugrása után kiemelt jelentősége van – zárul a közelmény.