Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vége: az állam elkezdte felvásárolni a magán CT- és MR-gépeket

Kormos Olga
2025. november 1-jétől új élet jön a magánegészségügyi intézményekben: nem lehet közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat végezniük. Emiatt az állam felvásárolta az Affidea egyes CT- és MR gépeit, és információink szerint a többi magánszolgáltatónál is hasonló tárgyalások folynak.

Hat olyan állami intézmény veszi át az Affidea képalkotó berendezéseit, ahol már korábban is ez a magáncég nyújtotta a CT/MR szolgáltatásokat közfinanszírozás keretében.

Ezért az Országos Kórházi Főigazgatóság összesen 976 millió forintot fizet a 16 gépért az Affideának – áll az európai uniós közbeszerzés értesítőben, amit a szeged.hu vett észre.

A kormány döntése után vélhetőleg nem volt más választásuk, mint hogy átadják a gépeket, hiszen szétbontani, elvinni, másutt eladni jószerivel lehetetlen, vagy legalábbis nem olcsó mulatság.

Így most közel 1 milliárd forintért adják át a 16 képalkotó diagnosztikai eszközt:

  • az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórháznak (II. telephely)
  • a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórháznak
  • a Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézetnek
  • a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központnak
  • a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetnek
  • és a Budapesti Szent Margit Kórháznak.

Nagy port kavart, amikor a kormány két évvel ezelőtt alapjaiban változtatta meg a hazai képalkotó diagnosztikai ellátás szerkezetét: 2025 novemberétől csak állami, egyházi vagy önkormányzati fenntartásban működő intézmények végezhetnek közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat. Ez azt jelenti, hogy a magánszektor által végzett ilyen jellegű szolgáltatás megszűnik a tb-finanszírozásban – ezzel merőben új helyzetet teremtve a magyar egészségügyben.

Fotó: Depositphotos

Máshol is felvásárolna az állam

A döntés előtt a CT- és MRI-vizsgálatok egyharmadát végezték magáncégek. Vagy úgy, hogy a kórházakban, szakrendelőkben saját, erre kialakított részlegük volt, ahova az állam beutalta a betegeket, vagy úgy, hogy kórházon kívüli magánrendelőket működtettek, és oda utalta be a pácienseket az állami egészségügy.

Az érintett cégek a következők:

  • Affidea Magyarország
  • Mediworld 
  • HUNIKO 
  • Raditec
  • Pécsi Diagnosztikai Központ
  • Absolute Med.
  • valamint több magáncég, akik közfinanszírozott vizsgálatra, kapacitásuk kisebb részére kötöttek állami kórházakkal közreműködői szerződést.

Küldtünk kérdést az érintett cégeknek, mi lesz a sorsuk a képalkotó diagnosztikai eszközeiknek, és a Huniko Kft. ügyvezetője, Gyarmati János válaszában azt írta:

„Hasonló folyamat zajlik minden érintett magánszolgáltatónál”. 

A Raditec Kft. pedig arról tájékoztatta lapunkat, hogy valóban érinti cégüket jogszabályváltozás, de a jövőjüket meghatározó álláspontjukat a tulajdonosokkal együtt alakítják ki. Részletezni azonban nem akarták, ennek eredményét a tárgyalások lezárását követően minden érintettel közölni fogják.

Jelenleg egyébként a nem tb-támogatott, tehát magánegészségügyben végzett MR vizsgálatok kontrasztanyag nélkül 39 500-58 000 forintba, míg kontrasztanyaggal 85 900-109 ezer forintba kerülnek Budapesten.

Több, mint 11 milliárdot költött el eddig a kormány

A kormány korábban 2024. novemberi határidőt jelölt meg az átállásra, de bizonyos esetekben, ahol engedélyt kaptak a szolgáltatók, ez meghosszabbodott 2025 novemberéig. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) 30 új CT- és 14 MR-készüléket szerez be, kiegészítve mobil CT- és MR-diagnosztikai egységekkel.

Összeszámoltuk: a meglévő gépek felújításával, az újak beüzemelésével és az Affidea gépeinek felvásárlásával eddig összesen 11,19 milliárd forintot költött (és ebben még nincs benne a többi felvásárlandó gép értéke).

A közbeszerzési eljárások alapján az összeg így jön ki:

Az új rendszer előnyei és hátrányai

A rendszerváltás óta az Affidea (leánykori nevén Euromedic Diagnosztika) volt Magyarország legnagyobb radiológiai szolgáltatója. A cég hiánypótló szerepet töltött be, hiszen az állami intézmények sok helyen nem rendelkeztek korszerű gépekkel, azok beszerzésére pedig nem volt fedezet. A magáncéggel kötött finanszírozási konstrukció kiegyezés volt: ők beruháztak, az egészségbiztosító fizetett, így ez a rendszer országszerte tucatnyi helyen működött – kommentálja a hírt a radiologia.hu.

Arról is írnak, hogy az új állami modell célja a CT/MR-kapacitás központosításával, hogy egységesítse az ellátást és biztonságosabbá tegye. Ám az átállás a szakmai személyzetet sem hagyja érintetlenül. A radiográfusok számára a központosított állami működtetés új feladatokat hozhat: egyszerre kell majd helytállniuk az új gépek kezelésében, a standardizált protokollok elsajátításában és a megnövekedett adminisztrációs elvárásokban. Ám szerintük ez lehetőség is: az új eszközök kezelése szakmai fejlődést és nagyobb szakmai biztonságot nyújthat számukra.

A radiológusok helyzete szintén változik. A magánszektor kivonulása miatt egyértelműen nőhet a terhelésük, hiszen az állami intézményekben koncentrálódik a vizsgálatok száma.

Ez ügyben küldtünk kérdést a Belügyminisztériumnak, nem tartanak-e attól, hogy tovább nő a várólistára kerülő betegek száma, amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

A szakmai portál szerint a radiográfusok és a radiológusok tehát új kihívásokkal, de új lehetőségekkel is szembesülnek. Mint írják: ha a rendszer valóban zökkenőmentesen épül ki, hosszú távon egységesebb minőség, korszerűbb eszközpark és jobb hozzáférés jellemezheti majd a magyar radiológiai ellátást.

Azt is hozzáteszik: közép- és hosszabb távon a betegek profitálnak a központosításból. Az új gépek beüzemelésével javulhat a vizsgálatok minősége, korszerűbb protokollokat vezethetnek be, és egységesebb ellátási színvonal valósulhat meg országszerte. Megfogalmazásukban azonban az is benne van, hogy rövid távon az egyébként sem kis várólisták szinte biztos, hogy nőni fognak.

Megjavult a víz a székesfehérvári kórházban

Kunetz Zsombor odaszúrt: a nemzeti konzultáció árából akár 75 CT-gépet lehet venni

Fájdalmas adatokra bukkantunk a magyar lakosságról – A hét ábrája

Orvoshoz készül? Erről a változásról tudnia kell!

Kunetz Zsombor szerint feketén-fehéren hazugság, amit Pintér Sándor államtitkára állít

Zöld jelzést kapott Brüsszelben a Richter új gyógyszere

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

