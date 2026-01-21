Végleg beszántják a szentesi kórház szülészeti osztályát?

„A szentesi Dr. Bugyi István Kórház szülészeti osztályát 2023. január elsején zárták be. Az azóta eltelt időszakban hazudozik a szakma és a politika is. A napokban azonban megdöbbentő hírt kaptam, szétverik az osztályt, hogy a neurológiát áthelyezzék ide, ezzel elveszik a reményt a Szentes és környékiektől, hogy valaha is lehet majd a Szentes és környéki gyermekeknek az anyakönyvi kivonatában a születési hely után szeretett városunk Szentes nevét olvasni” – mondja Facebook-oldalára feltöltött kis videójában Varga Ferenc DK-s országgyűlési képviselő.

Hozzáteszi: „Ahogy eddig, most sem tájékoztattak senkit”.

A képviselő válaszokat követel, és még ma a belügyminisztériumhoz és a fenntartóhoz fordul az ügyben.