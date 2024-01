Vérfagyasztó dolgok derültek ki az energiaitalt fogyasztó gyerekekről - egyet kell érteni Hollik Istvánnal?

Magyarországon is zajlik a vita arról, vajon meg kellene-e tiltani 18 évesnél fiatalabbaknak az energiaitalok vásárlását és fogyasztását. A témát a kormányhoz közel álló civil szervezet, a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) vetette fel, és nem meglepő módon Hollik István és Nacsa Lőrinc fideszes, illetve KDNP-s képviselők is felkarolták. Egyelőre azonban nem történt további előrelépés az ügyben.

Hasonló intézkedéseket egyébként máshol, például Nagy-Britanniában is mérlegelnek, ahol a probléma is hasonló: rengeteg fiatalkorú fogyaszt rendszeresen energiaitalokat. A briteknél egyébként a legtöbb nagy szupermarketlánc önkéntesen olyan szabályozást fogadott el, hogy nem adnak el energiaitalokat 16 év alattiaknak, most az a kérdés, hogy kötelezővé tegyék-e, és a kisebb boltokra is kiterjesszék-e ezt a korlátozást. Lettország és Litvánia már hozott ilyen intézkedést, Finnország és Lengyelország pedig hamarosan követheti példájukat.

Egy új, átfogó kutatás újabb érveket adhat a betiltást követelők kezébe. Persze ahhoz nem kell orvosi diploma, de még különösebb utánanézés se, hogy tudjuk, magas koffeintartalmú, általában igencsak cukros, természetes alapanyagokat nyomokban sem nagyon tartalmazó italokat fogyasztani nem túlságosan egészséges, pláne egy fejlődésben lévő szervezetnek. A kutatás azonban ehhez képest is vérfagyasztó eredményeket hozott.

A tanulmány készítői összesen 57, az energiaitalok fogyasztásának fiatalkorúakra gyakorolt hatásait elemző vizsgálat eredményeit összegezték. Az adatok így több mint egymillió, 21 országból származó gyerek és serdülő adatait tartalmazzák, így ez a tanulmány az eddigi legátfogóbb áttekintésnek tekinthető a témában.

„A bizonyítékok egyértelműen azt mutatják, hogy az energiaitalok károsak a gyerekek és fiatalok szellemi és lelki egészségére, valamint viselkedésüket és tanulmányaikat is negatívan befolyásolják”

– jelenti ki Amelia Lake, a Teeside Egyetem táplálkozástudománnyal foglalkozó professzora, a vizsgálatokat összegző kutatócsoport vezetője.

Rémisztő lista

De mik is ezek a káros hatások? A gyerekek és fiatalok (a tanulmányba olyan vizsgálatok kerülhettek be, amelyek maximum 21 éves korig vizsgálták az energiaital-fogyasztás hatásait) körében az energiaitalok rendszeres fogyasztása kapcsolatba hozható a következőkkel:

rövid és rossz minőségű alvás

gyengébb iskolai teljesítmény

magasabb stresszszint

nagyobb öngyilkossági kockázat

hiperaktivitás

figyelemzavaros állapotok

depresszió

fogszuvasodás

inzulinrezisztencia

kábítószerfogyasztás

dohányzás

nem biztonságos szex

erőszakos cselekmények

felelőtlen vezetés

alkoholfogyasztás

egészségtelen étrend

Természetesen önmagában e tanulmány alapján nem lehet azt mondani, hogy mindezek a dolgok az energiaital-fogyasztás következményei lennének, ugyanis az ok-okozati hatás megállapítására ezek a vizsgálatok nem alkalmasak. Egyértelmű, hogy sok esetben a két dolog együttes jelenlétéről van szó, illetve akár fordított is lehet az oksági kapcsolat. Az étrenddel foglalkozó, és főleg a kiskorúakat vizsgáló kutatások mindig csupán megfigyelő jellegűek, azaz nem lehetséges gyerekek egy csoportjával napi két doboz energiaitalt megitatni, majd összehasonlítani egészségüket, tanulmányi eredményeiket és hasonlókat egy kontrollcsoportéval.

Maga Amelia Lake is elismer: tanulmányuk nem bizonyítja, hogy az energiaitalok állnak az egészségkárosodások és egyéb negatív hatások mögött, és elképzelhető, hogy a kapcsolat csupán azért figyelhető meg, mert az energiaitalokat rendszeresen fogyasztók egyébként is egészségtelenebb életmódot folytatnak.

Ennek ellenére az eredmények szerinte fontosak, és az eddigi legátfogóbb képet adják az energiaital-fogyasztás, illetve a mentális és testi egészség kapcsolatáról.

„Most kell valamit tennünk, hogy megvédjük őket [a fiatalkorúakat] ezektől a kockázatoktól”

– szögezte le Lake.

Van értelme a tiltásnak?

Kérdés persze, hogy a tiltás mennyire tudná hatékonyan visszafogni a fiatalok energiaiital-fogyasztását. A kétkedők némi joggal mondhatják, hogy a dohányzás, az alkoholfogyasztás vagy a kábítószerhasználat eddig is tiltva volt, mégsem akadályozta meg a fiatalokat abban, hogy e káros szenvedélyeknek hódoljanak.

Elképzelt energiaital-márka reklámja: a pozitív üzeneteket sulykoló marketing valóban növeli e termékek vonzerejét a fiatalok körében is. Illusztráció: Depositphotos

A tanulmányban azonban erre vonatkozóan is találhatunk érdekes adatokat. Egyes vizsgálatokban arra is választ kerestek a kutatók, hogy miért fogyasztják ezeket a termékeket a fiatalok. Az íz és a magasabb energiaszintre való vágyakozás mellett a fiatalok fontos szempontként jelölték meg a kortársi nyomást, a kíváncsiságot, de az árat, a könnyű hozzáférést, illetve a termékek vonzó marketingjét is. Azok a fiatalok, akik pozitívabb véleménnyel voltak az energiaitalok a koncentrációt, a fizikai és mentális teljesítőképességet javító állítólagos hatásairól, azok nagyobb valószínűséggel fogyasztottak maguk is energiaitalokat.

Ez azt mutatja, hogy a hozzáférés nehezítése, az ár – mondjuk valamilyen egészségügyi alapon kivetett különadóval történő – emelése, valamint az energiaital-gyártók marketingtevékenységének korlátozása igenis hatással lehet arra, hogy a fiatalok fogyasztanak-e ilyen termékeket, és ha igen, milyen mennyiségben.