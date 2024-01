Minden boltban kapható a magas vérnyomás olcsó ellenszere - napi 110 gramm elég is

A magas vérnyomás a világ, és azon belül is a fejlett világ egyik legsúlyosabb egészségügyi problémája. A becslések szerint évi 0,86-1,28 millió halálesetet okoz, valamint 13,5-24,9 millióig terjed a magas vérnyomásra visszavezethető szívbetegségekben szenvedők száma. A kockázatcsökkentés legjobb módját valószínűleg senkinek nem kell elmondani: egészséges életmód, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend.

De mi van akkor, ha az ilyen egészséges étrend egyik, ráadásul világszerte könnyen, és viszonylag olcsón hozzáférhető eleme különösen nagy kedvező hatással van a magas vérnyomás kockázatának alakulására?

Grammokon múlik

Márpedig pontosan erre az eredményre jutott egy átfogó spanyol kutatás, amelyben 7447, magas vérnyomás szempontjából magas kockázatúként értékelt páciens vett részt, férfiak 55 és 80, nők 60 és 80 éves kor között. A vizsgálat során három évig figyelték meg a résztvevők étrendjét, illetve vérnyomásuk alakulását. A cél az volt, hogy megállapítsák, van-e összefüggés a paradicsomfogyasztás, illetve a magas vérnyomás kockázata között.

A résztvevőket négy csoportba sorolták az általuk fogyasztott napi paradicsommennyiség alapján:

Legalacsonyabb (kevesebb mint 44 gramm)

Közepes (44 és 82 gramm között)

Felső közepes (82 és 110 gramm között)

Legfelső (110 grammnál több)

Paradicsomfogyasztásnak tekintették a nyers paradicsom mellett a különböző paradicsomot tartalmazó termékeket, mint mondjuk a paradicsomszószt vagy a zöldséglevest és hasonlókat is, természetesen arányosítva az így kapott mennyiségeket a valós paradicsomtartalommal.

Ez itt úgy ránézésre pont nagyjából 110 gramm - már csak meg kéne enni. Fotó: Pixabay

Az eredmények szerint az alsó két csoportba tartozók körében inverz összefüggést találtak a paradicsomfogyasztás és a magas vérnyomás kockázata között, a legfelső csoporthoz tartozók körében pedig jelentős összefüggés mutatkozott:

36 százalékkal volt kisebb a magas vérnyomás kockázata a napi legalább 110 gramm paradicsomot fogyasztóknak azokhoz képest, akik 44 grammnál kevesebbet ettek.

Ez jókora különbség, de még a közepes mennyiségek fogyasztása is jótékonyan hatott a vérnyomás alakulására, egyértelműen csökkentve azt. A kutatók azért hozzáteszik, hogy ez a vérnyomáscsökkentő hatás kevésbé volt megfigyelhető a magasabb vérnyomással küszködő résztvevők körében, tehát a paradicsomfogyasztás leginkább a még kevésbé súlyos állapotban lévő páciensek esetén igazán hatékony.

Elérhető és közkedvelt

Mindenesetre az eredmények figyelemreméltók, elsősorban a paradicsom elterjedtsége, közkedveltsége és hozzáférhetősége miatt.

„A paradicsom az egyik legszélesebb körben fogyasztott, könnyen elérhető, megfizethető zöldségek egyike. Fontos része több, a legegészségesebbek között számon tartott étrendnek, például a mediterrán étrendnek”

– mondja a tanulmány egyik társszerzője, Rosa Maria Lamuel-Raventos. (Abba most ne menjünk bele, hogy a paradicsom valójában gyümölcs-e vagy zöldség, ha így nézzük egyik, ha úgy, a másik – az azonban vitán felül áll, hogy az emberek többsége zöldségként fogyasztja.)

Kálium: a lényeg vagy csak látszat?

A kérdésre, hogy akkor tehát kifejezetten a paradicsom csökkenti-e a vérnyomást, illetve csökkenti a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát, ez a tanulmány nem adott választ, ugyanis az ok-okozati kapcsolatokat nem vizsgálták a kutatók, csupán megfigyelést végeztek.

Tény viszont, hogy a paradicsom sok káliumot tartalmaz, a magasabb káliumbevitelről pedig már bebizonyították, hogy csökkenti a vérnyomást. Igaz, ott sem teljesen világos, hogy miért.

„Rengeteg adatunk van, amely azt mutatja, hogy a fokozott káliumbevitel alacsonyabb vérnyomáshoz vezet. Az nem egyértelmű, hogy azért-e, mert a káliumfogyasztás jó jelzője az általánosan egészséges étrendnek, azért-e mert a több káliumfogyasztás jó jelzője a nátriumszegény étrendnek, vagy azért-e mert maga a kálium számít”

– magyarázza Gregory Katz, a New York-i Egyetem kardiológusa, aki kiemeli azt is, hogy a mozgás talán még az étrendnél is fontosabb, a legjobb egészséges étrend pedig az, amihez tartani is tudja magát az ember.

A kálium mellett a paradicsom likopinban is gazdag, ez az erőteljes antioxidáns más pozitív hatásai mellett szintén csökkenti a vérnyomást is.

Addig is azonban, amíg a tudomány tisztázza a pontos miérteket és hogyanokat, a magas vérnyomásban szenvedőknek, illetve az ilyen kockázatoknak kitetteknek elég lehet annyi is, hogy napi 110 gramm – tehát egy-két átlagos szem – paradicsom napi elfogyasztása rövid és hosszú távon is jót tesz nekik.