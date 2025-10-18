Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Vérvizsgálati reform: 50-nél több rákfajta is kimutatható lehet

mfor.hu

Egy új, több mint 50 különböző ráktípus kimutatására alkalmas vérvizsgálat forradalmasíthatja a daganatos betegségek korai felismerését – derül ki egy észak-amerikai vizsgálat eredményeiből.

A Galleri névre keresztelt teszt az amerikai Grail gyógyszeripari vállalat fejlesztése, és jelenleg az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata (NHS) is teszteli.

A vizsgálat során 25 000 amerikai és kanadai felnőttet követtek egy éven át, és a résztvevők közel 1 százalékánál pozitív eredményt mutatott a teszt. Ezek közül az esetek 62 százalékában később valóban igazolták a rák jelenlétét. A  teszt több mint 50 ráktípust volt képes azonosítani, amelyek háromnegyedének jelenleg nincs semmilyen szűrési programja - írja a BBC.

A Galleri-teszt működési elve, hogy a vérben keringő, daganatos sejtekből származó DNS-töredékeket azonosítja, amelyek a tumorból szabadulnak ki. A kutatás vezetője, Dr. Nima Nabavizadeh, az Oregon Egészségügyi és Tudományos Egyetem sugárterápiás tanszékének docense úgy fogalmazott: „Az adatok azt mutatják, hogy a teszt alapjaiban változtathatja meg a daganatszűréshez való hozzáállásunkat. Segíthet sokféle rákot korábban felismerni, amikor a sikeres kezelés vagy akár a gyógyulás esélye a legnagyobb.”

Csak még várni kell, mire a gyakorlatban is elterjed
Csak még várni kell, mire a gyakorlatban is elterjed
Fotó: DepositPhotos.com

 

A teszt megbízhatósága

A teszt megbízhatóságát jól mutatja, hogy a negatív eredményt kapott személyek több mint 99 százalékánál valóban nem volt jelen daganat. A kombinált szűrések – például emlő-, vastagbél- és méhnyakrák-szűrésekkel együtt alkalmazva – a kimutatott daganatok számát hétszeresére növelték. Különösen figyelemre méltó, hogy a kimutatott rákos esetek háromnegyede olyan típus volt – például petefészek-, máj-, gyomor-, hólyag- vagy hasnyálmirigyrák –, amelyekre jelenleg nincs rutinszerű szűrési lehetőség.

A Galleri-teszt nemcsak a daganat jelenlétét, hanem annak eredetét is képes meghatározni: az esetek 90 százalékában pontosan azonosította, honnan származik a rák. Sir Harpal Kumar, a Grail biogyógyszerészeti részlegének elnöke a BBC-nek úgy nyilatkozott: „Ez lehetőséget ad arra, hogy sokkal több – és sokkal agresszívebb – daganatot is jóval korábban találjunk meg, amikor még hatékonyabb és potenciálisan gyógyító kezelések állnak rendelkezésre.”

Ugyanakkor több szakértő is óvatosságra int. Clare Turnbull professzor, a londoni Rákkutató Intézet munkatársa szerint „elengedhetetlenek a randomizált vizsgálatokból származó adatok, amelyek a halálozási arányt vizsgálják végpontként, hogy megállapíthassuk, a Galleri által látszólag korábban észlelt daganatok valóban javítanak-e a túlélési esélyeken.”

A végső döntéshez kulcsfontosságú lesz az a hároméves, 140 000 NHS-pácienst érintő brit vizsgálat, amelynek eredményeit 2026-ban teszik közzé. Az NHS korábban jelezte: ha a teszt sikeresnek bizonyul, akár egymillió ember számára is elérhetővé tehetik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Januártól tényleg lesz vécépapír minden kórházban?

Változás jön a kórházakban januártól: a kormány központilag biztosítja a wc-papírt és a kézmosószert.

Másra költötték a Nemzeti Oltóanyaggyárra szánt milliárdokat

A 2024-es zárszámadás azt írja, hogy a még mindig nem üzemelő Nemzeti Oltóanyaggyárra szánt jelentős összeget teljesen másra költötték el.

Egyre többen betegek, pedig az influenza még rejtőzik

A legfrissebb szennyvízből kinyert adatok is azt mutatják, hogy meglehetősen terjed a Covid az országban, bár sok helyen stagnált az örökítőanyag koncentrációja, több nagyvárosban emelkedik a fertőzések száma.

Elképesztő összegű kártérítéseket fizetnek a kórházak az egészségügyi műhibák miatt

Több, mint a duplájára nőtt az egészségügyi kártérítési perekre kifizetett összeg – derül ki a 2024. évi zárszámadási törvényjavaslat Belügyminisztériumra vonatkozó fejezetéből. A legtöbbet az Észak-budai Szent János Centrumkórháznak kellett erre költenie tavaly.

A vezető halálokok között már nem szerepelnek a koronavírus szövődményei

Egyre több tizenéves hal meg – ezek az okok állhatnak a háttérben

Noha a várható élettartam globális viszonylatban ismét eléri a koronavírus-járvány előtti szintet, a tizenévesek és a fiatal felnőttek körében az elmúlt években érzékelhetően emelkedett a halálozások száma.

Életmentő műtétre szorul az egészségügy

Magyaroszág egészségügyi mutatói rémesen rosszak, sürgős intézkedésekre lenne szükség – erről is beszélt hétfőn Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja a META konferenciáján.

NNGYK: kritikus időszak elé nézünk karácsonyig

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszeréti Központ figyeli az összes kórokozót, az őszi szünet végétől az év végi ünnepekig, és azt jósolják, hogy nem lesz könyű. 

A megtakarítás, ami előbb-utóbb biztos, hogy jól jön – ezermilliárdot mozgattak meg tizenöt év alatt az egészségpénztárak

Az állam is nyert az egészségpénztárak működésén, miközben a szektor által az elmúlt tizenöt évben megmozgatott pénz közel a harmadát adta a teljes társadalombiztosítási ráfordításnak – nyilatkozta a Biztosdöntésnek Dr. Lukács Marianna, a Patika Egészségpénztár és az Új Pillér Egészségpénztár egyik alapítója, a Patika-csoport vezérigazgatója, akinek véleménye szerint tovább folytatódhat a konszolidáció a szektorban, miközben szabályozói eszközökkel – például az adóvisszatérítési maximum emelésével – is ösztönözni kellene az egészségpénztári megtakarítások növekedését.

Itt a világ első vértesztje, ami kimutatja a rejtélyes betegséget

A kutatás reményt adhat a krónikus fáradtság szindrómás betegeknek – de egyes szakértők óvatosságra intenek és további vizsgálatokra van szükség.

MOSZ

Tiltakozik a szakszervezet a kórházi arcfelismerő rendszerek ellen

A Magyar Orvosok Szakszervezete nyilatkozatban áll ki az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168