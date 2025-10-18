Vérvizsgálati reform: 50-nél több rákfajta is kimutatható lehet

A Galleri névre keresztelt teszt az amerikai Grail gyógyszeripari vállalat fejlesztése, és jelenleg az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata (NHS) is teszteli.

A vizsgálat során 25 000 amerikai és kanadai felnőttet követtek egy éven át, és a résztvevők közel 1 százalékánál pozitív eredményt mutatott a teszt. Ezek közül az esetek 62 százalékában később valóban igazolták a rák jelenlétét. A teszt több mint 50 ráktípust volt képes azonosítani, amelyek háromnegyedének jelenleg nincs semmilyen szűrési programja - írja a BBC.

A Galleri-teszt működési elve, hogy a vérben keringő, daganatos sejtekből származó DNS-töredékeket azonosítja, amelyek a tumorból szabadulnak ki. A kutatás vezetője, Dr. Nima Nabavizadeh, az Oregon Egészségügyi és Tudományos Egyetem sugárterápiás tanszékének docense úgy fogalmazott: „Az adatok azt mutatják, hogy a teszt alapjaiban változtathatja meg a daganatszűréshez való hozzáállásunkat. Segíthet sokféle rákot korábban felismerni, amikor a sikeres kezelés vagy akár a gyógyulás esélye a legnagyobb.”

Csak még várni kell, mire a gyakorlatban is elterjed

Fotó: DepositPhotos.com

A teszt megbízhatósága

A teszt megbízhatóságát jól mutatja, hogy a negatív eredményt kapott személyek több mint 99 százalékánál valóban nem volt jelen daganat. A kombinált szűrések – például emlő-, vastagbél- és méhnyakrák-szűrésekkel együtt alkalmazva – a kimutatott daganatok számát hétszeresére növelték. Különösen figyelemre méltó, hogy a kimutatott rákos esetek háromnegyede olyan típus volt – például petefészek-, máj-, gyomor-, hólyag- vagy hasnyálmirigyrák –, amelyekre jelenleg nincs rutinszerű szűrési lehetőség.

A Galleri-teszt nemcsak a daganat jelenlétét, hanem annak eredetét is képes meghatározni: az esetek 90 százalékában pontosan azonosította, honnan származik a rák. Sir Harpal Kumar, a Grail biogyógyszerészeti részlegének elnöke a BBC-nek úgy nyilatkozott: „Ez lehetőséget ad arra, hogy sokkal több – és sokkal agresszívebb – daganatot is jóval korábban találjunk meg, amikor még hatékonyabb és potenciálisan gyógyító kezelések állnak rendelkezésre.”

Kapcsolódó cikk Itt a világ első vértesztje, ami kimutatja a rejtélyes betegséget Bár még nincs forgalomban.

Ugyanakkor több szakértő is óvatosságra int. Clare Turnbull professzor, a londoni Rákkutató Intézet munkatársa szerint „elengedhetetlenek a randomizált vizsgálatokból származó adatok, amelyek a halálozási arányt vizsgálják végpontként, hogy megállapíthassuk, a Galleri által látszólag korábban észlelt daganatok valóban javítanak-e a túlélési esélyeken.”

A végső döntéshez kulcsfontosságú lesz az a hároméves, 140 000 NHS-pácienst érintő brit vizsgálat, amelynek eredményeit 2026-ban teszik közzé. Az NHS korábban jelezte: ha a teszt sikeresnek bizonyul, akár egymillió ember számára is elérhetővé tehetik.