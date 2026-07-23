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Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Veszélybe kerülhet a vérellátás? Fontos figyelmeztetést adtak ki

mfor.hu

Jelentősen visszaesett a véradók száma.

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt (MVK) arra kér mindenkit, hogy aki nem a nyári szabadságát tölti, a következő napokban szánjon egy órát a véradásra. Az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet – áll a szerkesztőségünknek megküldött közleményben.

Véradókra nyáron is nagy szükség van
Véradókra nyáron is nagy szükség van
Fotó: DepositPhotos.com

Mint írták, a betegellátás nem állhat meg a nyári szabadságok idején sem. Ehhez azonban naponta 1600–1800 véradóra van szükség. Jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden egyes véradásnak kiemelt jelentősége van.

Kiemelték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki egészséges és megteheti, ne halogassa a véradást, hanem keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.

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