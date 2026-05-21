Veszélybe került a Honvéd Kórház traumatológiáján az ellátás

Letétbe helyezte felmondását az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórházban dolgozó 13 traumatológus, miután hónapok óta csak részben kapják meg a nekik járó traumatológiai pótlékot – értesült a Népszava.

A lap szerint az érintett traumatológusok hónapok óta csak részben kapták meg a nekik járó traumatológiai pótlékot, miközben állításuk szerint a műtéti hozzáférésük is jelentősen beszűkült.

Az orvosok úgy érzik, hogy a sebészeti műtők átszervezése a traumatológiai ellátás rovására történt, emiatt pedig egyre nehezebbé vált a sürgősségi és baleseti betegek ellátása. A konfliktus már a kórház működését is veszélyeztetheti, hiszen a traumatológia kulcsszerepet játszik a súlyos sérültek és politraumatizált betegek kezelésében.

Van baj az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház traumatológiáján

Fotó: epceuintezmeny.hu

A lapnak megszólaló Wikonkál Norbert főigazgató ugyanakkor azt mondta: a legutóbbi egyeztetésen lényegében minden fontos kérdésben megállapodás született az orvosokkal. Tájékoztatása szerint pünkösd hétfőtől a traumatológusok minden nap kapnak napközbeni műtői hozzáférést, ügyeleti időben pedig külön traumatológiai team is működik majd.

A főigazgató vitatta azt is, hogy a pótlékoknak csak 60 százalékát fizették volna ki, és hangsúlyozta: a juttatások elosztásáról végül maguk a traumatológusok dönthettek. A megállapodás tényét egyelőre a traumatológusok nem erősítették meg.