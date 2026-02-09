3p
Egészségügy mentális egészség

Veszélyben vannak a magyar orvosok? Aggasztó felmérés készült

mfor.hu

Rengeteg a komoly probléma.

A 24.hu cikke szerint 1380 orvos töltötte ki a Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Szegedi Tudományegyetem és az ELTE munkacsoportjainak azon kérdőívét, amelynek adatai szerint a sebészeti szakterületen kiugróan jelentkeznek az alkoholproblémák, de komoly hangulatzavarok és súlyos öngyilkossági gondolatok is jelen vannak a magyar orvosok körében.

Álmos Péter, a MOK elnöke a portálnak adott interjújában elmondta, hogy a vizsgálatban nem diagnózist alkottak, hanem tüneteket mértek fel. Mint mondta, az eredmények alapján kijelenthető, hogy nagyon-nagyon magas, az átlagnépességet meghaladó az orvosoknál a depressziós és a szorongásos tünetek előfordulása. Hozzátette, úgy látják, ez sok esetben összefügg a munkaterheléssel. A kiégésnek bizonyos dimenziói például nagyobb valószínűséggel jelentkeznek olyan kollégáknál, akiknek ügyelniük kell. A kiégés mértékére pedig hatással van a családi állapot: a házasság védő hatású, érdekes módon ez akkor is érvényesül, ha már elváltak. A család feltehetően egy olyan dimenziót nyit az ember életében, ami miatt alacsonyabb a kiégés aránya. Kiemelte,

az adataik közül a legriasztóbb, hogy minden ötvenedik orvosnál súlyos öngyilkossági kockázatot mutat a szűrőskála.

A szakember szerint ez azt jelenti, hogy itt már nem az élet értelmét vagy az egyén szerepét megkérdőjelező gondolatokról van szó, hanem komolyabb szuicid elképzelésekről, akár tervekről is. Kiemelte, ezt a jelenséget olyan szűrőteszttel mérték, amelyeket szerte a világban megbízhatóan használnak, tehát komolyan kell venni ezt az eredményt.

Nehéz helyzetben vannak az orvosok
Nehéz helyzetben vannak az orvosok
Fotó: Depositphotos

Az alkoholizmus jelentős probléma

Az interjúban a MOK elnöke beszélt arról a kutatási eredményről is, amely szerint a sebészek körében a legmagasabb az alkoholizmus aránya. Mint mondta, ezen adatoknál átfogóan sebészeti területről, tehát minden sebészeti szakmáról van szó. Vagyis ebbe sok mindenki beletartozik – szülészet-nőgyógyászat, érsebészet, ideg-, szív- és gyermeksebészet, traumatológia, ortopédia, mellkassebészet. Kiemelte:

„a felmérés nem az alkoholfüggőség diagnózisát állapítja meg, hanem azt tárja fel, hogy a sebészek ötödénél az alkoholfogyasztás már befolyásolja a kolléga életét, és jelen van, vagy közvetlen kockázatot jelent az alkoholbetegség kialakulására”.

Ez az eredmény nemzetközileg megfigyelt jelenség, szinte mindenhol magasabb a problémás alkoholfogyasztás aránya a sebészeknél, mint más orvosi területen. Mint mondta, a mostani felmérés ezt nem mérte, de a kutatások azt is mutatják általában, hogy a sebészek attitűdje, különböző személyiségvonásaik egy kicsit eltérőbbek a konzervatívabb orvostudomány területén dolgozó kollégákétól. Extrovertáltabbak, újdonságkeresőbbek, ezek is hozzájárulnak a kockázat növekedéséhez. Statisztikáról beszélünk, tehát ez azért nem minden sebészre igaz, de csoportszinten foglalkozni kell a problémával – tette hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mi kerül a legtöbbe a magyaroknak az egészségügyben?

Mi kerül a legtöbbe a magyaroknak az egészségügyben?

A GKI a KSH adatai alapján megvizsgálta a magyar egészségügyi kiadások szerkezetét, többek között azt is, hogy mekkora a lakossági és az önkéntes egészségbiztosítási finanszírozás szerepe a rendszerben.

A Covid nehezén túl vagyunk, de most robban be az influenza?

A Covid nehezén túl vagyunk, de most robban be az influenza?

Mit mutat a szennyvíz? A koronavírus stagnál, de az influenza még csak most jön igazán.

Az utolsó CT/MR berendezéseket is felvásárolta az állam a magáncégektől

2025. november 1-jétől a magánegészségügyi szolgáltatók már nem végezhetnek MR- és CT-vizsgálatokat. Az állam az Affidea gépparkjával kezdte meg a felvásárlásokat – most a Raditec Kft. három darab gépével befejeződött a magáncégek berendezéseinek átvétele közel 3,5 milliárd forintért.

„Ha egy közszereplő petesejtekről beszél, legyen tudományosan felkészült” – mondja a Tisza Párt szakértője

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptemberben kinevezett új elnöke, Székely János interjút adott, melyben merész kijelentést tett a petesejtdonációról. A kutatások azonban – és a Tisza Párt egészségügyi szakértője – azonban mást mondanak erről.

Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk – ami jelzi a súlyosbodó problémát

Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk – ami jelzi a súlyosbodó problémát

Központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátria súlyos bajba kerül – figyelmeztet az orvosi kamara.

Drámai figyelmeztetés jött a Magyar Orvosi Kamarától

Drámai figyelmeztetés jött a Magyar Orvosi Kamarától

Hatóránként lesz öngyilkos egy magyar ember, mélyponton a pszichiátria ellátás?

Igaz, amit a Nike állít, hogy cipői hatással vannak az elménkre?

A sportcipők az ambíciók új korszakába léptek. A Nike már nem elégszik meg a kényelem vagy a teljesítmény ígéretével, azt állítja, hogy cipői aktiválhatják az agyat, fokozhatják az érzékszervi tudatosságot, sőt, a talpak stimulálásával javíthatják a koncentrációt is.

Amit tudni kell az új vírusról

Amit tudni kell az új vírusról

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa a Facebookon osztotta meg a hetekben felbukkant Nipah-vírusról a legfontosabb tudnivalókat.

Már nem csak az idősebbeket fenyegeti a Parkinson-kór

A páciensek mintegy 10 százaléka 50 év alatti.

Péntek esti Közlönnyel jött el a kórházak megmentése

Péntek esti Közlönnyel jött el a kórházak megmentése

Adósságrendezési támogatást ad a kormány az egészségügyi intézményeknek.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168