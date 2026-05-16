Veszélyes TikTok trendek terjednek a bőrrák elleni védelemről

A Cancers című nemzetközi tudományos folyóiratban megjelent hazai elemzés a Euromelanoma magyar szűrési programjának 2009 és 2018 közötti adatait dolgozta fel. A Szegedi Tudományegyetem által elindított, és több hazai dermatológiai centrum együttműködésével megvalósult kutatás 18 598 résztvevő standardizált kérdőíves és bőrgyógyászati szűrési adatait elemezte, és ezzel a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb, egy országra vonatkozó Euromelanoma-adatbázisát hozta létre.

A vizsgálat során a klinikailag gyanús bőrdaganatok aránya 3,9 százalék volt; ezen belül a melanoma gyanús bőrképletek aránya 1,7 százalék, a nem melanoma típusú bőrdaganatoké pedig 2,3 százalék.

A kutatás megállapította, hogy a bőrdaganatok legerősebb előrejelző tényezői közé tartozik a világos bőrtípus, az atípusos anyajegyek jelenléte, és a korábban már előfordult bőrdaganat. Fontos kiemelni, hogy a specifikusan a melanomára vonatkozó elemzésben az intenzív szoláriumhasználat is szignifikáns hajlamosító tényezőnek bizonyult: a vizsgált hazai populációban 2,5-szeresére növelte a betegség kialakulásának rizikóját.

Veszélyes trend terjed a közösségi médiákban

A nem melanoma típusú bőrdaganatok esetében az életkor, a világos bőrtípus, és a korábbi vagy a családban előforduló bőrdaganat voltak meghatározó rizikótényezők. A szűrési adatok a lakosság magatartásáról is fontos képet adnak.

Minden hatodik szűrésben résztvevő járt már szoláriumban, és közülük minden ötödik számolt be intenzív használatról. Ez jelentősen magasabb arány volt mint az Euromelanoma által detektált európai átlag.

Háromból egy válaszadó (34,7 százalék) legalább egy súlyos – 18 éves kor előtti – napégésről is beszámolt.

A fényvédőhasználat szempontjából jelentős különbség mutatkozott a napozás és más szabadtéri tevékenységek megítélése között: napozás közben a résztvevők több mint fele, míg egy óránál hosszabb szabadtéri tevékenység során csak kevesebb mint egyötöde használt mindig fényvédőt.

A kutatás fontos megállapítása, hogy nem mindegy, milyen céllal érkezik valaki szűrésre. A jelentkezés motivációja ugyanis közvetlen összefüggést mutatott a klinikailag gyanús elváltozások felfedezésének arányával.

“Azoknál, akik változó vagy gyanús bőrelváltozás miatt jelentkeztek a vizsgálatra, nagyobb arányban találtak klinikailag gyanús bőrképletet. Ez is alátámasztja, hogy a lakossági edukációnak kiemelten kell foglalkoznia a bőrelváltozások felismerését segítő módszerekkel, így például a rút kiskacsával” – fogalmazott Dr. Baltás Eszter, a Magyar Dermatológiai Társulat vezetőségi tagja.

A kutatás egyik érdekes tanulsága volt a nemek közötti különbség is: míg a nők jellemzően prevenciós céllal, általános szűrésre érkeztek, addig a férfiak nagyobb arányban már konkrét gyanús bőrelváltozás miatt fordultak szakemberhez.

Bullshit – Marhaság!

Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. A kampány szakmai anyagai többek között az olyan megtévesztő állításokra reagálnak, mint hogy a „barnaság megvéd a leégéstől”, a „fényvédő krém rákot okoz”, „az UV-sugárzás egészséges”, vagy hogy a „szolárium felkészíti a bőrt a nyaralásra”.

A kampány nemzetközi háttéranyaga szerint az európai fiatalok 97 százaléka naponta használ internetet, 88 százalékuk pedig aktív a közösségi médiában, ahol sok esetben ellenőrizetlen egészségügyi tartalmakkal találkoznak először. A Euromelanoma ezért az idei „Bullshit – Marhaság!” kampányban kifejezetten a gyorsan terjedő online mítoszok és félrevezető „skinfluencer” tartalmak elleni fellépést helyezte a középpontba, illetve segít abban, hogy fiatalok eligazodjanak a hiteles és nem hiteles információk között.

„Ma már generációk tájékozódnak a közösségi médiából, ahol nagyon sok a tudományosan megalapozatlan vagy akár kifejezetten veszélyes tanács. A bőrrák-prevencióban ezért nemcsak a szűrésnek és a korai felismerésnek, hanem a hiteles edukációnak is kulcsszerepe van” – hangsúlyozta Prof. Dr. Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.

A kampány egyik fontos üzenete, hogy az UV-sugárzás okozta bőrkárosodás nem „biztonságos barnulás”, hanem a bőr DNS-ének károsodása. A Euromelanoma szakmai anyagai arra is felhívják a figyelmet, hogy az úgynevezett „base tan”, vagyis az előbarnulás nem ad védelmet, miközben a napégés és a rendszeres UV-expozíció és a szoláriumhasználat bizonyítottan növeli a melanoma kockázatát.

A kampány emellett hangsúlyozza: a fényvédők alkalmazása nem növeli a daganatok kialakulásának kockázatát, hanem bizonyítottan hozzájárulhat a bőrrák megelőzéséhez.

A szakemberek szerint különösen aggasztó, hogy a közösségi médiában egyre szélsőségesebb káros napozási trendek terjednek. Ilyen például a „tanline”, azaz amikor valaki – általában egy ruhadarabbal – szándékosan erős kontrasztú fehér és napbarnított területeket alakít ki a bőrén, vagy a „sun tattoo”, amely során különböző minták kitakarásával „naptetoválást” hoznak létre UV-sugárzás segítségével. A kampány szerint ezek a trendek kifejezetten veszélyesek, mert a tudatos napégést és a túlzott UV-terhelést népszerűsítik

Félidőben az országos bőrrákszűrés

A Magyar Dermatológiai Társulat idén áprilisban elindított országos bőrrákszűrési programjához már több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott országszerte, a kampányban részt vevő szűrőhelyek száma meghaladta a 90-et, és a program jelenlegi állása szerint a sajtótájékoztató időpontjára már több mint 2000 ingyenes dermatoszkópos vizsgálatot végeztek el.

A széles körű szakmai összefogással megvalósuló programban egyetemi klinikák, kórházak, szakrendelések és magánellátók mellett betegszervezetek és szakmai partnerek is részt vesznek. A Magyar Dermatológiai Társulat programját a Bioderma (Naos Hungary Kft.), a Bristol Myers Squibb, az Eucerin (Beiersdorf Kft.), a La Roche-Posay (L’Oréal Magyarország Kft.), a Medison Pharma Hungary Kft. és az MSD Pharma Hungary Kft., valamint két betegszervezet, a Magyar Melanoma Alapítvány és a Stop Melanoma Alapítvány támogatta.

A szakemberek szerint a bőrdaganatok megelőzésében és korai felismerésében egyaránt meghatározó szerepe van a rendszeres önvizsgálatnak, a tudatos fényvédelemnek, a napégés kerülésének, és annak, hogy az önvizsgálat során felfedezett gyanús bőrelváltozással az érintett azonnal forduljon szakorvoshoz.

“Az MDT legfontosabb üzenete továbbra is egyszerű: „szokatlan, változó, növekvő bőrelváltozás esetén késlekedés nélkül bőrgyógyászhoz kell fordulni” – hangsúlyozta Lengyel Zsuzsanna, a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a havonta elvégzett, teljes testfelületet érintő önvizsgálat mindenki számára fontos, kiemelten a kockázati csoportba tartozókon túl azok számára is, akik munkájuk vagy életmódjuk miatt fokozott UV-terhelésnek vannak kitéve, így például a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és építőiparban dolgozók, a kültéri sportot űzők, illetve azoknak is, akik a hobbijuk miatt töltenek sok időt a napon.

A Magyar Dermatológiai Társulat orvosai a korábbi évekhez hasonlóan idén is több nyári fesztiválon szerveznek bőrrákszűrést és edukációs programokat. A tervek szerint az MDT szakemberei többek között a Fishing on Orfű, a SZIN, a Sziget Fesztivál és az Ördögkatlan mellett idén új helyszínen, a Campus Fesztiválon is jelen lesznek. A fesztiválszűrések célja, hogy a bőrrákmegelőzés és a tudatos fényvédelem üzenetei eljussanak a fiatal korosztályokhoz is.

Az MDT országos bőrrákszűrő-programmal kapcsolatos további információk, valamint az aktuálisan nyitott szűrőhelyek és időpontok a https://skindex.hu/szuresek oldalon érhetők el.