Vészforgatókönyv kell a kórházi adósságok miatt?

„Régi probléma, hogy az orvostechnikai cégeknek nem fizetnek (időben) a kórházak, de idén minden eddiginél nagyobb a baj. Eddig évente 50-60 milliárd lejárt kórházi adósság gyűlt össze év végére, most azonban már szeptember végén meghaladta a 100 milliárd forintot” – jelentette ki az ETOSZ (Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete), a Mediklaszter (Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter) és az Orvostechnikai Szövetség képviselője a szerda délelőtti sajtótájékoztatójukon.

Az eseményen, - mellyel érdekes módon épp egyidőben adta ki közleményét az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), hogy előremutató tárgyalásokat folytatnak a szervezetekkel -, cégvezetők is résztvettek, akik az egyre súlyosbodó nehézségeikről beszéltek.

Rádai Tamás, az ETOSZ igazgatója azt mondta, idén a beszállítók helyzete sokkal komolyabb, mint tavaly. A „megszokott összeg” duplájára rúgnak már a kifizetetlen számlák, amik között még sok tavaly nyári szállítás is van, amit nem egyenlítettek ki a kórházak a beszállítóknak.

Balról jobbra: Rádai Tamás, az ETOSZ igazgatója, Tóth Zsolt, a Mediklaszter főtitkára, Ráskay László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára, Jóbai Zsolt, a Replant Care Kft. ügyvezetője, és Király Gyula, a Hostitality ügyvezetője a 2023. október 11-i sajtótájékoztatón. Fotó: Mfor.hu

„Ami még súlyosabbá teszi a helyzetet, az a cégek finanszírozási költségeinek megugrása. Az eddigi kedvező banki finanszírozás helyett ugyanis a 13 százalékosra megnőtt alapkamat miatt akár 20 százalékos banki kamatokkal kell szembesülnie a vállalkozásoknak” – tette hozzá Rádai.

Az egészségügy az egyik legfontosabb erőforrás, az orvostechnikai ipart nemzetstratégiailag fontos szektornak tekinti a kormány, hiszen 1500 kis- és középvállalkozást érint, akik 500 milliárd forintos forgalmat bonyolítanak. Ezért az érdekvédelmi szervezetek hangsúlyozzák, hogy nem fogadható el a késedelmes fizetés, hiszen a cégek régen befizették az áfát, és viselik a különböző adóterheket is, miközben nem jutnak vissza jogos költségeikhez.

„Üdvözüljük, hogy nyáron született a kórházi adósságok enyhítésére irányuló törekvés, amit rezsitámogatásra kaptak az intézmények, de ezek a beszállítókhoz nem jutnak el” – jelentette ki Tóth Zsolt, a Mediklaszter főtitkára.

Egy szeptemberi felmérésük szerint a hazai orvostechnikai beszállítók 99 százalékának tovább nőttek 2023 közepe óta a kintlévőségeik. Emiatt van, aki teljesen eladósodott, máshol nincs forrás a kapacitásbővítésre, vagy fejlesztésekre, pedig a modern gyógyítás ezeken is múlik.

„Nem vonjuk kétségbe a kormányzati erőfeszítéseket, de azt kérjük, hogy az állam ne terhelje a beszállítókra a kórházak gazdálkodási problémáit! Szeretnénk azonnal megkapni a tartozások ellenértékét, ahogy a késedelmi kamatokat és a behajtási felárakat is” – tette hozzá a főtitkár.

Cégszinten nagyon nehezek a mindennapok

Hogy érzékeltessék a szinte kezelhetetlen nehézségeket, Jóbai Zsolt, a Replant Care Kft. ügyvezetője, a Magyar Orvostechnikai Szövetség alelnöke azt mondta, a 2000-ben alapított, 30 fős cégével az idén először fordult elő, hogy hitelt kellett felvennie a talponmaradáshoz. Hiába kapta meg cége a Bisnode AAA besorolást kiváló munkájukért és megbízhatóságukért, ha az állam részéről ezt nem tapasztalják.

„A tavalyihoz képest duplázódik, de lehet, hogy triplázódni is fog a kintlévőségünk. Összességében fél milliárd forintnyi számlázott tartozás kiegyenlítésére várunk, melynek 57 százaléka már le is járt. Egyes kórházaknak 30-70 százalék is a lejárt tartozása felénk” – mesélt az áldatlan állapotokról.

Király Gyula, a magyar piac 35 éve fontos szereplője, a Hospitality Kft. vezetője, a Mediklaszter társelnöke szerint immár 10 éves trend, hogy nem fizetik ki időben őket. Most szeptemberben azonban 66 százalékot tettek már ki a tartozások a büdzséjükben, ami már kezelhetetlen.

„Munkatársaink megtartása is kezd problémává válni, hiszen az IT-szakemberekért kapkodnak. Volt olyan időszak, amikor a teljes forgalmunk 100 százaléka kintlévőség volt. A számláink 19 százalékét fizetik ki időben, jelenleg 52 százalék a kifizetetlen számla. Ezeket még az áfával is meg kell növelnünk, viszont, hogy tenderképesek legyünk, folyamatosan fizetnünk és sakkoznunk kell. Most azonban elérkeztünk egy határra” – jelentette ki Király.

A tárgyalások ellenére még nincs valódi megoldás

Arra a kérdésre, hogy akkor mégis milyen eszköz áll a cégek és az érdekvédelmi szervezetek kezében, hogy ez végre megoldódjon, a jelenlévők azt mondták, hogy nemcsak kiszolgáltatottak, de kevés is a mozgásterük.

Pedig a kórházak még nem is teljes inflációt érzik, ugyanis az orvostechnikai eszközök áremelkedése mindig alatta marad ennk a speciális, kórházi tenderek miatt. Tévhit ugyanis, hogy a kórházi szállítók beépítik az inflációt a lejárt adósságokba, hiszen akkor nem kapnák meg a szerződéseket. Az 1-2 éves tendereknél pedig nem tapasztalják a rugalmasságot, tehát hogy az infláció miatt árkorrekciót lehetne végrehajtani.

Folyamatos levelezést folytatnak a kórházakkal, több-kevesebb sikerrel. A felszólító levelek sem érnek már semmit, folyamatosan át kell csoportosítaniuk költségeiket, számtalan tulajdonostárs kiszáll, mert nem látják tovább értelmét így a vállalkozásnak.

„Ha ismét nem történik semmi, vészforgatókönyvet kell kitalálnunk év végére” – hangsúlyozták a résztvevők.

Az állam oldalán van a megoldás

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára szerint az egyszereplős tendereknél általában nincs probléma a kifizetéssel. A Magyar Államkincstár által közzétett adatokból azt látható, hogy a kórházak 30-40 százaléka nem halmoz fel adósságot, ám az augusztusi számokból az derül ki, hogy még a régi-jól fizető kórházak is újra szembesülnek a nemfizetés problémájával.

Korábban működőképes volt a faktorálás a szektorban, amikor egy-két bank vállalt, de mivel ennek van díja is, és csak 180 napra vállalták, ez mára kikopott lehetőség a cégek számára.

Az ETOSZ, az Orvostechnikai Szövetség és a Mediklaszter folyamatosan próbál tárgyalni a kormánnyal erről a több évtizedes problémáról, de mint mondják,

„mi ebben a ciklusban szeretnénk megoldást találni erre”.

Hozzáteszik: az valóban pozitív, hogy kialakult egyfajta kommunikáció, amire régen nem volt példa, s a jószándékot is felvillantották. Ugyanakkor a szervezetek szerint az állam oldalán kell a megoldásnak megszületnie, hogy a kórházak jogkövetően járjanak el, s ne mulasszák el a fizetési határidőket.

Most kell lépni, mert összeomolhat a rendszer

„A pénzügyi következményeket automatizmusnak kell tekinteni, és az nem alkukérdés, hogy a beszállítók mondjanak le róla a késedelmi díjakról. Ezért azt várjuk az államtól, hogy ugyanolyan következetesen lépjen fel az intézményeivel, mint a vállalkozásokkal, ha azok nem fizetnek” – jelentették ki a sajtótájékoztatón a résztvevők.

Ha nem rendeződik a probléma, s nem tudnak szállítani majd a cégek, az egészségügyre gyakorolt hatások is beindulnak. Ilyen lehet, hogy leállhatnak a fejlesztések, kivonulhatnak a fejlesztők, nem jönnek be az országba az innovatív eszközök, vagy kivonnak egyes termékeket. Ez az összeomlás nem hirtelen fog megtörténni, hanem lassan erodálódik a helyzet, ami akkor fog feltűnni, amikor majd a tizedik cég sem tud szállítani a kórházaknak, mert csődbe ment.