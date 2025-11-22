Vigyázat! Új betegséget diagnosztizáltak Magyarországon

Magyarországon először igazoltak egy új betegséget a mezei nyulakban az Állatorvostudományi Egyetem munkatársai. A myxomatosis az emberre nem veszélyes, de a nyulakban olyan súlyos tüneteket okoz, hogy belepusztulhatnak – mondta az InfoRádióban Gál János professzor, egyetemi tanár, az MTA doktora, az Állatorvostudományi Egyetem Egzotikusállat-, Vad-, Hal- és Méhegészségügyi Tanszékének vezetője.

A Nyugat-Magyarországi Vadásztársaságtól október elsején érkeztek mezei nyulak tetemei az Állatorvostudományi Egyetemre, ahol a patológiai, kórszövettani és virológiai vizsgálatok során myxomatosist állapítottak meg a szakemberek a beküldött tetemekben.

Az egyetem Vad-, Hal- és Méhegészségügyi Tanszékének vezetője az InfoRádióban elmondta: a tanszék Vadegészségügyi, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Osztálya foglalkozik apró vadállományi egészségügyi kutatásokkal, és tisztában voltak vele, hogy létezik ez a szezonális betegség. Már 2014-ben Angliában felfedezték a kórt mezei nyulakban, néhány évvel ezelőtt pedig Spanyolországban és Portugáliában ütötte fel a fejét a betegség egy másik fajban, ami rokon a mezei nyúllal, így valószínűleg utóbbira is átterjedt. Gál János hozzátette: várható volt, hogy Magyarországon is megjelenhet a myxomatosis, ugyanis idén már Ausztriában is azonosították.