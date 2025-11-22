2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Egészségügy állatok Egészségügy és egészségipar

Vigyázat! Új betegséget diagnosztizáltak Magyarországon

mfor.hu

A myxomatosis az emberre nem veszélyes, de a nyulakban olyan súlyos tüneteket okoz, hogy belepusztulhatnak.

Magyarországon először igazoltak egy új betegséget a mezei nyulakban az Állatorvostudományi Egyetem munkatársai. A myxomatosis az emberre nem veszélyes, de a nyulakban olyan súlyos tüneteket okoz, hogy belepusztulhatnak – mondta az InfoRádióban Gál János professzor, egyetemi tanár, az MTA doktora, az Állatorvostudományi Egyetem Egzotikusállat-, Vad-, Hal- és Méhegészségügyi Tanszékének vezetője.

A Nyugat-Magyarországi Vadásztársaságtól október elsején érkeztek mezei nyulak tetemei az Állatorvostudományi Egyetemre, ahol a patológiai, kórszövettani és virológiai vizsgálatok során myxomatosist állapítottak meg a szakemberek a beküldött tetemekben.

Az egyetem Vad-, Hal- és Méhegészségügyi Tanszékének vezetője az InfoRádióban elmondta: a tanszék Vadegészségügyi, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Osztálya foglalkozik apró vadállományi egészségügyi kutatásokkal, és tisztában voltak vele, hogy létezik ez a szezonális betegség. Már 2014-ben Angliában felfedezték a kórt mezei nyulakban, néhány évvel ezelőtt pedig Spanyolországban és Portugáliában ütötte fel a fejét a betegség egy másik fajban, ami rokon a mezei nyúllal, így valószínűleg utóbbira is átterjedt. Gál János hozzátette: várható volt, hogy Magyarországon is megjelenhet a myxomatosis, ugyanis idén már Ausztriában is azonosították.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiderült: nem csak Csehországban, nálunk is Hepatitis-A-járvány zajlik

2025-ben, november elejéig több mint 1600 ember kapta el Magyarországon a Hepatitis-A nevű betegséget, ami rendkívül magas szám, hiszen hétszer annyi a megbetegedés, mint a tavalyi év azonos időszakában Ez jóval nagyobb arány, mint a csehországi, ahol a járvány miatt már rendkívüli intézkedéseket is eszközöltek. És már nálunk is vannak halálos áldozatok. 

Merre tovább a vérvétel után? A Virtuális Klinikán segítenek

Egyedülálló módon kapcsolja össze a laboratóriumi diagnosztikát és az online szakorvosi konzultációt a Synlab és az XMED360 közös fejlesztése. A cél, hogy időt nyerjenek a páciensek és az orvosok. 

Vészhelyzetben a HR-szakma: tarol a mentális krízis

Súlyos mentális válságban a HR szakma. A magyar HR szakemberek több mint fele gyakran vagy állandóan kimerült, minden harmadik HR-es pedig kifejezetten kiégettnek érzi magát – derül ki a Csillag Csatlós Csilla burnout szakértő, executive coach által vezetett, 279 hazai HR szakember részvételével készült átfogó felmérésből.

Újabb káosz: műtéteket napolnak el a Szent János Kórházban

Elromlott a fűtés a gyermeksebészetei műtőben. 

Kunetz Zsombor hátborzongató adatot mutatott a magyar egészségügyről

Kunetz Zsombor hátborzongató adatot mutatott a magyar egészségügyről

A rákhalálozási mutató pocsék.

A tiltakozások ellenére elindult a kórházak arcfelismerő rendszere

Igaz, még csak három kórházban, de mégiscsak elindult a dolgozók arcfelismerő rendszere. 

A Demokratikus Koalíció kiáll a petesejt donáció engedélyezését

A Demokratikus Koalíció kiáll a petesejt donáció engedélyezését

Magyarországon évek óta azzal szembesülnek a meddő párok, hogy ha petesejt donációra lenne szükségük a gyermekvállaláshoz, akkor Szlovákiába, Csehországba, Ausztriába vagy még messzebb kell menniük, mert hazánkban ez nem engedélyezett – írja a Demokratikus Koalíció (DK) sajtóközleményében.

Amilyen mutatósak, annyira veszélyesek – ne vegyük meg őket

Az emberek előszeretettel vásárolnak úgynevezett bioalapú környezetbarát tányérokat és edényeket, amelyek leggyakoribb anyaga a bambusz, és a műanyagok természetes és biztonságos alternatívájaként forgalmazzák – pedig nem veszélytelen használni őket.

Magyarország egy főre jutó egészségügyi kiadása nagyon messze van az OECD-átlagtól

Elég sokkoló adatokat tartalmaz a jelentés. 

Megállíthatatlan az állami egészségügy mélyrepülése

Tényleg nagy a baj a Szent Imre Kórházban

A Szent Imre Kórház az élő példa, hogy az osztálybezárások és a szakemberhiány mit tud okozni. 

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168