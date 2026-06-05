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Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Visszatért Kincses Gyula, új pozíciót kapott a magyar egészségügyben

mfor.hu

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) korábbi elnöke vezeti a MOK újonnan felálló Szakmai Hivatalát.

A 2026. május végi országos küldöttközgyűlésen bejelentették, hogy az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara (MOK) élénkülő együttműködése, valamint a kamarára váró új feladatok ellátása érdekében megkezdi működését a MOK Szakmai Hivatal – írja az Orvosok Lapja, melyben az új vezető, Kincses Gyula hosszú cikkében számol be az előttük álló feladatokról.

Mint írja: Magyarország az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol a kamara jelenleg nem lát el közfeladatot. Bár az 1994. évi XXVIII. törvénnyel létrejött köztestületi kamara még széles jogosítványokkal bírt, az elmúlt évtizedekben a MOK hatáskörei elsorvadtak. A folyamatot politikai színtérről érkező retorziók is erősítették: 2006-ban, majd az alapellátási ügyelet körüli érdekfeszültségek nyomán 2023 februárjában a kormányzat eltörölte a kötelező tagságot és elvette az etikai eljárások hatáskörét is. A MOK tevékenysége így kényszerűen a szervezeti életre, a bérharcra és a működési problémák (forráshiány) kihangosítására szűkült. 

Az új egészségügyi miniszter hivatalba lépésével és a kötelező tagság visszaállítására tett ígéretével esély nyílik a funkciónélküliség felszámolására. Mivel az elmúlt 16 évben a kormányzati szakpolitikai intézmények (pl. az ESKI) meggyengültek, a MOK-nak fel kell készülnie a partnerségre és a szakmai háttérmunka biztosítására. Ez indokolja a Szakmai Hivatal felállítását.

Kincses Gyula ismét fontos feladatot lát el
Kincses Gyula ismét fontos feladatot lát el
Fotó: MOK

A feladatok két fő csoportra oszlanak:

Köztestületi (saját) feladatok: jogszabálytervezetek, minisztériumi koncepciók véleményezése, szakmai javaslatok kidolgozása, valamint a társkamarákkal, hazai és EU-s szakmai társaságokkal való kapcsolatépítés. Rövid távon a minisztériumi jogalkotási hullám miatt a véleményezés adja a legtöbb munkát, amihez a tagság széles körű bevonására (tagozatok, szakértői csoportok útján) továbbra is szükség lesz.

Kormányzattól átveendő közfeladatok: Az európai gyakorlatnak megfelelő kompetenciák (pl. nyilvántartási és továbbképzési rendszerek) átvétele, amelyekről a jövőbeni egyeztetések döntenek.

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