Visszaüzenhet a MOK Pintér Sándor államtitkárának – orvosok tüntetnek a Kossuth téren

Ahogy azt Kóka János is felvetette a Klasszis Podcastban. Ezt a tüntetésen utolsóként felszólaló MOK-elnök jelentette be. „Összehívom az egészségügyi kerekasztalt, ahol pártoktól függetlenül létrehozunk egy átfogó tervet” – közölte Álmos Péter. Arról pedig, hogy a tüntetésnek mi lehet a hatása, azt mondta, az a legfontosabb, hogy tartsuk vigyázó szemeinket az egészségügyön, törődjünk vele, és akkor meg fog változni a rendszer.

Ezt már Tapasztó Orsolya mentálhigiénés szakember, kutatófizikus, tartalomgyártó mondja. Felhívva a figyelmet arra, hogy ma Magyarországon minden negyedik gyerek túlsúlyos, vagyis szükség lenne egy mentálhigiénés stratégiára is.

Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) elnöke szerint ezért halhatnak meg egyesek bizonyos betegségekben idő előtt, nem azért, mert az orvosok nem végzik megfelelően a munkájukat. Srádi arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország 2025-ben a felénél is kevesebbet költ állampolgárai egészségére, mint az uniós átlag.

A Telex szúrta ki. A Tisza Párt elnöke természetesen ezúttal csak nézőként van jelen, nem felszólalóként. És posztolt is:

Ezt már Svéd hangsúlyozta, mondván, az egészség mindenkié kellene, hogy legyen, össztársadalmi, nemzeti érték. Az egészségügyi reform 15-20 évig is eltart, és szeretnének felülemelkedni az ideológiai küzdelmeken – e kijelentése Takács Péter egészségügyi államtitkárnak szóló üzenetként is felfogható, aki szerint az orvosok tüntetésükkel az ellenzéknek kampányolnak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!