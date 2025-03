Volna kedve leutazni egy röntgenért az ország másik végébe?

Az EgészségAblak alkalmazást már több mint 3,8 millióan töltötték le, amely ingyenes és kényelmes megoldást kínál az online időpontfoglalásra. Az applikáció emellett számos egyéb hasznos funkcióval is segíti a felhasználókat, például elérhetővé teszi az EESZT-ben tárolt egészségügyi dokumentumokat, megmutatja a közelben lévő, éppen nyitva tartó gyógyszertárakat, lehetőséget biztosít a digitális receptkiváltásra, valamint tájékoztatást nyújt a háziorvos elérhetőségeiről.

Az applikáció a beutalóval és a beutaló nélküli időpontfoglaláshoz is felajánlja a szabad időpontokat a lakóhelyhez közeli vagy akár az ország bármely olyan szakrendelésére, amely már csatlakozott a rendszerhez – írja a Pénzcentrum.

