Volt államtitkár: Már tányér sincs a János Kórházban

A Magyar Orvosi Kamara március 8-ra jelentett be tüntetést, erről Álmos Péter, a kamara elnöke számolt be. Azt kérte, hogy „a pártpolitikusok inkább maradjanak otthon”, mert a demonstráció célja az egészségügy helyzetének javítása. Álmos szerint az állam 30 éve nem hajtott végre érdemi reformot, és nem biztosít megfelelő forrásokat az ágazatnak.

Pusztai beszélt saját egészségügyi tapasztalatairól is: „Pelenka nincs, gyulladáscsökkentő kenőcs nincs, és amikor odamentem a nővérhez kérni, ő azt mondta: Nincs, hacsak valaki nem hozott.”

A Magyar Orvosi Kamara által meghirdetett tüntetés is szóba került az ATV Civil a pályán című műsorának pénteki felvételén, erről az Atv.hu írt.

